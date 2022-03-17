Olay yaratan iddia: CIA yollar boyu Ukrayna'yı savaşa hazırladı!

Rusya Ukrayna savaşında ağır yıkımlar sürüyor. 21 gündür Rus kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın birçok noktası kuşatma altındayken, Ukrayna ordusu, gönüllüler ve sivillerin de katılımıyla Rus kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara giriyor.Son olarak geçtiğimiz gün Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Rus kuvvetlerinin yüzde 40'ının yok edildiğini açıklamasının ardından ortaya atılan yeni bir iddia, Ukrayna ordusunun savunma becerilerine ilişkin yeni bilgiler verdi.CIA UKRAYNA'YI YILLARDIR SAVAŞA HAZIRLIYORİsimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) kaynakları, Ukrayna'nın Rus kuvvetleri karşısındaki başarısının, CIA tarafından Ukraynalılara yıllardır verilen gizli eğitimler olduğunu öne sürdü.Yahoo News'tan Zach Dorfman'ın haberine göre, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı işgal etmesinin ardından bölgede yeni bir işgal girişiminin gerçekleşeceğini ön gören ABD, üst düzey kıdemli isimlerden oluşan bir CIA ekibiyle Ukrayna'ya gizli destek sağlamaya başladı.Kırım işgalinin hemen ardından Donbas bölgesinde etkinliklerini artırmaya başlayan Rus yanlısı ayrılıkçıları takibe alan CIA, 2015 yılından itibaren bölgede keşif gezileri yapmaya başladı.CIA yetkilileri, oldukça deneyimli olduklarını öne sürdükleri Rus ayrılıkçılarla karşı karşıya olduklarını anlamalarının ardından Ukrayna ile iş birliği yapmaya başladı."EĞİTİME DAİR AÇIK İZLER VAR"İddiaya göre Ukrayna merkezli bir eğitim birimi oluşturan CIA, Ukraynalılara yıllarca keskin nişancılık, Javelin tanksavar füzelerinin ve diğer ekipmanların nasıl çalıştırılacağı, Rusların Ukraynalı birliklerin yerini tespit etmek için kullandıkları dijital iz sürmeden nasıl kaçılacağı ve gizli iletişim araçlarının nasıl kullanılacağı da aralarında olmak üzere bir dizi taktiksel eğitim verdiği belirtildi.Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyorBaşkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyorUkrayna savaşında olay yaratan iddia! ‘CIA yıllar boyu gizli eğitim verdi’Ukrayna savaşında olay yaratan CIA iddiası!3600 ek gösterge için SON DAKİKA gelişmesi! Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak? İşte 3600 ek gösterge alacak meslekler3600 ek gösterge için yeni gelişme! Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak?Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas SABAH Spor’a konuştu! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu...Tolunay Kafkas SABAH Spor'a konuştu! Arda ve Kerem...Son dakika haberi: Otomobil almak isteyenler dikkat! En çok satan ikinci el araçlar belli olduOtomobil almak isteyenler dikkat! En çok satan ikinci el araçlar belli olduYahoo News'a konuşan kaynaklar, söz konusu CIA biriminin şu an kapalı olduğunu açıklasa da Ukrayna'nın savunma ve saldırı taktiklerinde bu birimin eğitimlerinden açık izler olduğunu söylüyor.Eski bir CIA yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle Ukraynalı keskin nişancılarında bu eğitim yakın izlerini görüyoruz. Bana göre 4 üst düzey Rus generali öldüren Ukrayna güçlerinin, bu eğitimlerde oldukça başarılı olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.