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Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!

Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti.

Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!
Ekleme: 17.03.2022 - 09:57 Güncelleme: 17.03.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!
Kocaeli Kadın Platformu üyesi kadınlar CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın hakkında çıkan taciz iddialarına ilişkin ilçe binasında düzenlediği basın toplantısına katıldı.

Burada söz alan kadınlar, CHP içerisinde taciz iddiasını dile getiren kadınlara dönük baskıları ve disiplin cezalarını sordu.

Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!

İlçe Başkanı Koçak, iddiaları yalanlayarak tek bir kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Basın toplantısına katılan üyeler tarafından hem soru sorulması engellenen hem de hakaretlere maruz kalan platform üyesi kadınlar, yaşanan duruma tepki göstererek ilçe binasından ayrıldı.

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Kocaeli Kadın Platformu, “Sormamıza müsaade etmediğiniz sorularımız baki, her yerde her alanda karşınıza dikilerek sormaya devam edeceğiz” dedi.

Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!

KADINLARIN SORU SORMASI ENGELLENDİ
Kocaeli Kadın Platformu, Koçak'ın yaptığı açıklamaya değinerek 'Burada yapılan açıklamada Koçak, her şeyden önce baba, evlat olduğunu ifade etmiş, 'kadının beyanı esastır' diyerek değerlerin mahvedildiği iddiasında bulunmuş, karalanmaya çalışıldığını söylemiş ancak hakkındaki iddialara ilişkin hiçbir açıklamada bulunmamıştır. Bunun üzerine bizler söz alarak taciz iddialarıyla ilgili süreç nasıl işletildi, taciz iddialarını şeffaf biçimde tartışmak isteyen kadınlar tehdit edildi mi, disiplin süreçlerinin işletilmesi için harekete geçildi mi sorularını yönelttik. Koçak sorularımızı yanıtsız bıraktı.'

Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini protesto eden kadınlara hakaret etti!

KADINLARA HAKARET ETTİ
'Toplantının katılımcıları CHP'lilerin bizleri hakarete maruz bırakarak, ‘Satılmış, köpek' gibi ifadelerle üstümüze yürüyerek oluşturdukları bu şiddet ortamında, hiçbir kadının sözünün dinlenmeyeceğini açık biçimde vurgulayarak salonu terk ettik. Kocaeli'de kadına yönelik şiddet işte bu yüzden var, diyerek kadınların şiddeti hak ettiğini bağırarak söyleme cüreti gösteren partilileri de ifşa ediyoruz” dedi.
Kadınları taciz etmekle suçlanan CHP'li başkan, kendisini proteste eden kadınlara hakaret etti!
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