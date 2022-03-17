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İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kar alarmı verdi. 69 il için kar uyarısı yapılırken, bu iller arasında İstanbul'da bulunuyor. İstanbul Aybar Fırtınası ile birlikte geçtiğimiz hafta 3 gün süren bir kar yağışının etkisi altına girmişti. Meteoroloji cuma gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinin yeniden kar yağışı etkisi altında kalacağını açıkladı. Gelen uyarıların ardından Türk Hava Yolları İstanbul'da bazı uçuşlarını iptal etti. İşte son dakika kar yağışı açıklaması ve yağışın etkili olacağı o iller...

Ekleme: 17.03.2022 - 10:14 Güncelleme: 17.03.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!
Türkiye bugünden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün iç ve doğu bölgelerinde başlayacak kar yağışının cuma gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde ve İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak... İşte il il hava durumu raporları...

Bugünden itibaren genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

ADIYAMAN

Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu

AFYONKARAHİSAR

Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

AKSARAY

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

AĞRI

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

AMASYA

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ANKARA

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ARDAHAN

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ARTVİN

Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BALIKESİR

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BARTIN

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BATMAN

Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu

BAYBURT

Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BİLECİK
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BİNGÖL

Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

BİTLİS

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BOLU

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

BURDUR

Perşembe: Karla karışık yağmurlu

BURSA

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ÇANAKKALE

Cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ÇANKIRI

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ÇORUM

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

DİYARBAKIR
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma: Kar yağışlı

DÜZCE
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

EDİRNE

Cumartesi: Kar yağışlı

ELAZIĞ

Perşembe, cuma: Kar yağışlı

ERZİNCAN

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ERZURUM

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ESKİŞEHİR

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

GAZİANTEP

Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu

GİRESUN

Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

GÜMÜŞHANE

Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

HAKKARİ

Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

IĞDIR

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ISPARTA

Perşembe: Karla karışık yağmurlu

İSTANBUL
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KARAMAN

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

KARS

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KASTAMONU

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KAYSERİ

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

KIRKLARELİ
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KIRIKALE

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KIRŞEHİR

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KOCAELİ

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KONYA

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

KÜTAHYA

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

KAHRAMANMARAŞ

Cuma: Karla karışık yağmurlu

KARABÜK
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

MALATYA

Perşembe, cuma: Kar yağışlı

MARDİN

Cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu

MUŞ

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

NEVŞEHİR

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

NİĞDE

Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı

ORDU

Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

RİZE

Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

SAKARYA
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı

SAMSUN
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi: Kar yağışlı

SİİRT
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma: Kar yağışlı
Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

SİNOP
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

SİVAS

Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

ŞIRNAK
Cuma: Kar yağışlı
Cumartesi: Karla karışık yağmurlu

TEKİRDAĞ

Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı

TOKAT

Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı

TRABZON
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

TUNCELİ

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

UŞAK

Perşembe: Karla karışık yağmurlu

VAN

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

YALOVA
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı

YOZGAT

Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı

ZONGULDAK

Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
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