İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kar alarmı verdi. 69 il için kar uyarısı yapılırken, bu iller arasında İstanbul'da bulunuyor. İstanbul Aybar Fırtınası ile birlikte geçtiğimiz hafta 3 gün süren bir kar yağışının etkisi altına girmişti. Meteoroloji cuma gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinin yeniden kar yağışı etkisi altında kalacağını açıkladı. Gelen uyarıların ardından Türk Hava Yolları İstanbul'da bazı uçuşlarını iptal etti. İşte son dakika kar yağışı açıklaması ve yağışın etkili olacağı o iller...
Türkiye bugünden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün iç ve doğu bölgelerinde başlayacak kar yağışının cuma gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde ve İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak... İşte il il hava durumu raporları...
Bugünden itibaren genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.
ADIYAMAN
Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
AFYONKARAHİSAR
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
AKSARAY
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
AĞRI
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
AMASYA
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ANKARA
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ARDAHAN
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ARTVİN
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BALIKESİR
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BARTIN
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BATMAN
Perşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
BAYBURT
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BİLECİK
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BİNGÖL
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
BİTLİS
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BOLU
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
BURDUR
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
BURSA
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ÇANAKKALE
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ÇANKIRI
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ÇORUM
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
DİYARBAKIR
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma: Kar yağışlı
DÜZCE
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
EDİRNE
Cumartesi: Kar yağışlı
ELAZIĞ
Perşembe, cuma: Kar yağışlı
ERZİNCAN
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ERZURUM
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ESKİŞEHİR
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
GAZİANTEP
Perşembe, cuma: Karla karışık yağmurlu
GİRESUN
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
GÜMÜŞHANE
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
HAKKARİ
Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
IĞDIR
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ISPARTA
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
İSTANBUL
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KARAMAN
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
KARS
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KASTAMONU
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KAYSERİ
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
KIRKLARELİ
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KIRIKALE
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KIRŞEHİR
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KOCAELİ
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KONYA
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
KÜTAHYA
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
KAHRAMANMARAŞ
Cuma: Karla karışık yağmurlu
KARABÜK
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
MALATYA
Perşembe, cuma: Kar yağışlı
MARDİN
Cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurlu
MUŞ
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
NEVŞEHİR
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
NİĞDE
Perşembe, cuma, pazar: Kar yağışlı
ORDU
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
RİZE
Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
SAKARYA
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
SAMSUN
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi: Kar yağışlı
SİİRT
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma: Kar yağışlı
Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
SİNOP
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
SİVAS
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
ŞIRNAK
Cuma: Kar yağışlı
Cumartesi: Karla karışık yağmurlu
TEKİRDAĞ
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
TOKAT
Perşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlı
TRABZON
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
TUNCELİ
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
UŞAK
Perşembe: Karla karışık yağmurlu
VAN
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
YALOVA
Cuma: Karla karışık yağmurlu
Cumartesi, pazar: Kar yağışlı
YOZGAT
Perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı
ZONGULDAK
Cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı