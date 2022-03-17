İstanbul beyaza bürünecek! Türkiye genelinde kar alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde kar alarmı verdi. 69 il için kar uyarısı yapılırken, bu iller arasında İstanbul'da bulunuyor. İstanbul Aybar Fırtınası ile birlikte geçtiğimiz hafta 3 gün süren bir kar yağışının etkisi altına girmişti. Meteoroloji cuma gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinin yeniden kar yağışı etkisi altında kalacağını açıkladı. Gelen uyarıların ardından Türk Hava Yolları İstanbul'da bazı uçuşlarını iptal etti. İşte son dakika kar yağışı açıklaması ve yağışın etkili olacağı o iller...

Türkiye bugünden itibaren soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün iç ve doğu bölgelerinde başlayacak kar yağışının cuma gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde ve İstanbul'da da etkili olması bekleniyor. Peki kar yağışı hangi illerde etkili olacak... İşte il il hava durumu raporları...Bugünden itibaren genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Yağışların, Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu`da kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Ayrıca, önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olacağı değerlendiriliyor.ADIYAMANPerşembe, cuma: Karla karışık yağmurluAFYONKARAHİSARPerşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlıAKSARAYPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıAĞRIPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıAMASYAPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıANKARAPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıARDAHANPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıARTVİNÇarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBALIKESİRCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBARTINCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBATMANPerşembe, cuma, cumartesi: Karla karışık yağmurluBAYBURTÇarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBİLECİKPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBİNGÖLPerşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlıBİTLİSPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBOLUPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıBURDURPerşembe: Karla karışık yağmurluBURSACuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıÇANAKKALECumartesi, pazar: Kar yağışlıÇANKIRIPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıÇORUMPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıDİYARBAKIRPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma: Kar yağışlıDÜZCEPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıEDİRNECumartesi: Kar yağışlıELAZIĞPerşembe, cuma: Kar yağışlıERZİNCANPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıERZURUMPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıESKİŞEHİRPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıGAZİANTEPPerşembe, cuma: Karla karışık yağmurluGİRESUNÇarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıGÜMÜŞHANEÇarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıHAKKARİÇarşamba, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıIĞDIRPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıISPARTAPerşembe: Karla karışık yağmurluİSTANBULCuma: Karla karışık yağmurluCumartesi, pazar: Kar yağışlıKARAMANPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıKARSPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKASTAMONUPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKAYSERİPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıKIRKLARELİPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKIRIKALEPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKIRŞEHİRPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKOCAELİCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKONYAPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıKÜTAHYAPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıKAHRAMANMARAŞCuma: Karla karışık yağmurluKARABÜKPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıMALATYAPerşembe, cuma: Kar yağışlıMARDİNCuma, cumartesi: Karla karışık yağmurluMUŞPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıNEVŞEHİRPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıNİĞDEPerşembe, cuma, pazar: Kar yağışlıORDUPerşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlıRİZEÇarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıSAKARYACuma: Karla karışık yağmurluCumartesi, pazar: Kar yağışlıSAMSUNPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi: Kar yağışlıSİİRTPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma: Kar yağışlıCumartesi: Karla karışık yağmurluSİNOPPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıSİVASPerşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlıŞIRNAKCuma: Kar yağışlıCumartesi: Karla karışık yağmurluTEKİRDAĞCuma: Karla karışık yağmurluCumartesi, pazar: Kar yağışlıTOKATPerşembe, cuma, cumartesi: Kar yağışlıTRABZONPerşembe: Karla karışık yağmurluCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıTUNCELİPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıUŞAKPerşembe: Karla karışık yağmurluVANCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıYALOVACuma: Karla karışık yağmurluCumartesi, pazar: Kar yağışlıYOZGATPerşembe, cuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlıZONGULDAKCuma, cumartesi, pazar: Kar yağışlı