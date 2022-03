Çiftçiye 555 milyon Euro destek!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, 'Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz' ifadesini kullandı.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.Yapılan son dakika açıklamasında, 'IPARD-3 Programı kapsamında, Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek' ifadeleri kullanıldı.Program, çerçeve, sektörel ve finansal anlaşmaların imzalanmasıyla 2022 yılının son çeyreğinde uygulanmaya başlanacak.