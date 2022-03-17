  • USD: 14,67 - 14,70
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

TÜBİTAK'ın Lider Araştırmacılar Programı ile ABD'den Türkiye'ye dönen ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi'nde (UNAM) görev yapan Doktor Öğretim Üyesi Fatih İnci'nin liderliğindeki ekip, başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların teşhisi için akıllı çiplere yerleştirilecek bir damla kan, idrar ya da ter örneği ile 15 dakika gibi kısa bir sürede analiz yapabilen nano-laboratuvarları yerli imkanlarla kuruyor.

Ekleme: 17.03.2022 - 18:26 Güncelleme: 17.03.2022 - 18:34 / Editör: Ozge Selin
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor
ABD'de Harvard, MIT ve Stanford gibi dünyanın başarılı üniversitelerinde çalıştıktan sonra TÜBİTAK'ın Lider Araştırmacılar Programı ile Türkiye'ye dönen Dr. Fatih İnci, yaptığı açıklamada, nano-laboratuvarlarında biyomühendislikten biyolojiye, kimyadan elektronik ve tekstil mühendisliğine kadar pek çok disiplini bir araya getirerek disiplinler arası alanda araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD'deki çalışmalarında mikroakışkan sistemler üzerinde çalıştığını ve Türkiye'de de bu sistemleri ve diğer nano-ölçekli teknolojileri geliştirerek tıpta ve biyolojide halihazırda çözümlenmemiş sorunlar için laboratuvar kurduklarını anlatan İnci, dünyada da ilk olacak şekilde laboratuvarında projeler geliştirdiklerini belirtti.

İnci, dünya geneline bakıldığında tıbbi kaynaklara ulaşamama sıkıntısının yaşandığına dikkati çekerek, bunun sadece yoksul ülkelerin sorunu olmadığını, üretimin artması ve kaynakların azalmasıyla da alakalı bir durum olduğunu vurguladı.

Ürettikleri silikondan yapılmış yarı iletken malzemelerle tasarladıkları çiplerle tıbbi uygulamalar geliştirdiklerini belirten İnci, 'Kan, idrar, ter gibi vücut sıvılarının içerisindeki hücreleri, proteinleri ve virüslerin kendi ortamını sağlamaya çalışıyoruz. Hastalık tanısında kullanılacak biyobelirteçleri, çip içerisine koyarak hastalık teşhisinde kullanılacak hale getirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

'Nano-laboratuvarda oluşturduğumuz çiplerle, tıbbi kaynaklardan yoksun köylerde bile insanların kendi başlarına uygulayabilecekleri sistemleri geliştirip, cep telefonu entegrasyonuyla doktor-hemşire-hasta arasındaki üçgeni sağlamış olacağız.

Burada oldukça uygun fiyatlı atıl plastikleri kullanarak çipleri yapmaya çalışıyoruz ve herkesin çok basit şekilde çok az uzmanlık gerektiren bir uygulama ile sadece bir damla kan, idrar, tükürük veya terden elde edilebilecek sıvılarla pek çok hastalığın teşhisini çok kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Bu aslında yıllardır şeker hastalarının evlerde kullandığı glukozmetreler gibi düşünülebilir

Bu nano-laboratuvarlar hayata geçtiğinde, bir damla kan ya da diğer vücut sıvısı çipin içerisine konulacak, 5-10 dakika arasında beklenecek. Sonra çip, doğrudan okuyucuya yerleştirilerek ve gerçek zamanlı veri alınacak. Bir sonraki aşamada planımız ise, bu sonuçların cep telefonları ile entegre kullanılması. Böylece bir bulut sistemi üzerinden dünyadaki diğer doktorlar, birbirleriyle etik kurallar çerçevesinde hastalıkların tanı ve teşhisine yönelik çözümlemeler yapabilecekler. '

Tek bir kan tahlili ile tanı yapılabilecek hastalıkların sorulmasına karşılık İnci, kan dolaşımında olan kanser hücrelerini örnek göstererek, 'Çalışmalarımızdan bir tanesi bu kanser hücrelerini yakalamak ve en erken şekilde teşhis etmek ve sadece teşhisle de kalmayarak bunların genom haritalanmasını sağlamaktır. Kanserin neden oluştuğu ve etkenlerinin neler olduğunu da anlatabilecek düzeyde sistemleri kurguluyoruz.' bilgisini verdi.

Bunun yanında idrar tahlili ile böbrek yetmezliği ile ilgili çalışmalar da yaptıklarını anlatan İnci, 'Ayrıca, ter örneklerini toplayan yara bandı ölçeğindeki bir malzeme ile vücudunuzdaki hastalık biyobelirteçlerini devamlı olarak takip edebileceğiniz platformlar geliştiriyoruz. Bu şekilde var olan bir hastalığın, zamanında ve erken teşhis yapılabilmesinin en önemli adımlarının atılmasını amaçlıyoruz.' dedi.



Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Geliştirdikleri teknolojinin hayata geçmesi için çalışmaların hangi düzeyde olduğunun sorulması üzerine Fatih İnci, şunları kaydetti:

Şu anda laboratuvar uygulamalarını yaptık, hücre düzeyinde ön klinik çalışmalarımızı da tamamladık. Klinik araştırmalar için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, biyosensörler için de Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz. Ayrıca, yurt dışında ABD, Almanya, Çin, Brezilya ve Finlandiya'dan çeşitli konularda da ortak çalışmalarımız bulunmaktadır.

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Şu an hasta örnekleriyle deneme sürecine giriyoruz. Bir sonraki aşamada, hasta örnekleri üzerinde çalışmalarımızı 1-2 yıl içinde tamamlamış olacağız, ardından patentleme ve ürün sürecine girmiş olacağız.'

Doktor Öğretim Üyesi İnci, laboratuvarda yürüttükleri diğer çalışmalardan örnekler verirken vücuda takılabilen yapıştırıcı bantlar ile ateş yükselmesi ya da enfeksiyon durumunda vücuda düzenli olarak ilaç salınımı yapan sistemler geliştirdiklerini belirterek, ayrıca geliştirdikleri mikroakışkan sistemler ile mikroorganizmaların parmak izini de çıkardıklarını ve böylece yapay antikorlarla hastalık etkenini bulmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

17 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!
Akşener'in Aydın ziyaretinde ilginç görüntüler! Karşılamaya gelen vatandaşı böyle uzaklaştırdılar
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü: Ortak basın toplantısında açıklamalar...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra'da konuştu: Piyasalara büyüme mesajı
Rusya'yı köşeye sıkıştıracak ikinci hamle: SPFS yaptırım kapsamına alınabilir
CHP'li belediyeden büyük ayıp! İzmir'de Çanakkale Şehitleri Anma Parkı ve Anıtı bakımsızlıktan...
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Olay yaratan iddia: CIA yollar boyu Ukrayna'yı savaşa hazırladı!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna savaşına ilişkin son dakika açıklaması
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor
Metroda kadınlara dehşeti yaşatan bıçakları saldırgan hakkında flaş karar!
İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek
2022 yılının üçüncü faiz kararı açıklandı!
Terör sempatizanı TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı FETÖ kanalına çıktı!
CHP'li İBB bugünde vatandaşları bıktırdı! Metrobüs yolunda yaşanan sorun vatandaşı mağdur etti
Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında karakutu çözümlendi!
Zelenskiy Avrupa Birliği Parlamentosu'na seslendi: Bu süreci hızlandırın
3600 ek göstergede 1300 TL detayı! 3600 ek gösterge kimler kapsıyor?
Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Akıllı çiplerle 15 dakikada hastalık tanısı koyan 'nano-laboratuvarlar' kuruluyor

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Yardım için gittiler! Evdeki manzara karşısında şoke oldular

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

Altın almayı düşünenler uzmanlardan uyarı geldi: Dikkat tarih verildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

THY duyurdu! Çok sayıda sefer iptal edildi

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Eğitime kar engeli! İşte 18 Mart Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor

Rusya altınlarını burada üretip saklıyor