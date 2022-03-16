Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman? Juventus - Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman?



16 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?



Juventus - Villarreal maçı futbolseverler tarafından iğliyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç sonucu hakkında da birçok tahmin yürütülmeye başlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Juventus - Villarreal maçına saatler kala birçok kişivesorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Karşılaşma bugün 23.00'da İtalya'da oynanacak. Maçı EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte 16 Mart maç takvimi;06:06 Monterrey – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner10:30 Domenec Torrent Basın Toplantısı GS TV11:00 Galatasaray Antrenman GS TV11:35 Adelaide United – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 412:00 Kasımpaşa – Galatasaray TFF Elit U19 Ligi GS TV13:00 Gwangju – Seoul E Land Güney Kore 2.Ligi Bilyoner13:00 Jeonnam Dragons – Bucheon Güney Kore 2.Ligi Bilyoner13:30 Anyang – Busan Güney Kore 2.Ligi Bilyoner16:00 PSG – Salzburg UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv18:30 B.Dortmund – Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv19:00 BC Siauliai – Jonava Litvanya A Lyga Bilyoner19:15 Xavi Basın Toplantısı20:00 Banga – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner20:15 Barcelona Antrenman GS TV20:30 Mainz – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, Bein Sports 220:30 Ascoli – Pisa İtalya Serie B Bilyoner20:30 Cremonese – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner20:30 Perugia – Spal İtalya Serie B Bilyoner20:45 Lierse – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner21:00 Riteriai – Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner22:30 Brighton – Tottenham İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus22:45 Millwall – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 222:45 Coventry – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok23:00 Juventus – Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen,CBC Sport23:00 Lille – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen, cbcsport.tv23:15 Arsenal – Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S SportJuventus - Villarreal maçı ne zaman ve Juventus - Villarreal maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.