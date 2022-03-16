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Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman? Juventus - Villarreal Maçı Saat Kaçta?

Juventus - Villarreal maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Juventus - Villarreal maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman? Juventus - Villarreal maçı saat kaçta? Juventus - Villarreal maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 16.03.2022 - 12:36 Güncelleme: 16.03.2022 - 12:41 / Editör: Ozge Selin
Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman? Juventus - Villarreal Maçı Saat Kaçta?
Juventus - Villarreal maçı futbolseverler tarafından iğliyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Juventus - Villarreal maçı ne zaman ve Juventus - Villarreal maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç sonucu hakkında da birçok tahmin yürütülmeye başlandı. Juventus - Villarreal maçı ne zaman ve Juventus - Villarreal maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman?


Juventus - Villarreal maçına saatler kala birçok kişi Juventus - Villarreal maçı ne zaman ve Juventus - Villarreal maçı sat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Karşılaşma bugün 23.00'da İtalya'da oynanacak. Maçı EXXEN platformu üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.


Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman? Juventus - Villarreal Maçı Saat Kaçta?

16 Mart Bugün Hangi Maçlar Var?


16 Mart maç takvimi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 16 Mart bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. İşte 16 Mart maç takvimi;

06:06 Monterrey – Juarez Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner
10:30 Domenec Torrent Basın Toplantısı GS TV
11:00 Galatasaray Antrenman GS TV

11:35 Adelaide United – WS Wanderers Avustralya A Ligi Bein Sports 4
12:00 Kasımpaşa – Galatasaray TFF Elit U19 Ligi GS TV
13:00 Gwangju – Seoul E Land Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
13:00 Jeonnam Dragons – Bucheon Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
13:30 Anyang – Busan Güney Kore 2.Ligi Bilyoner
16:00 PSG – Salzburg UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv
18:30 B.Dortmund – Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi Çeyrek Final UEFA.tv
19:00 BC Siauliai – Jonava Litvanya A Lyga Bilyoner
19:15 Xavi Basın Toplantısı
20:00 Banga – Zalgiris Vilnius Litvanya A Lyga Bilyoner
20:15 Barcelona Antrenman GS TV
20:30 Mainz – B.Dortmund Almanya Bundesliga Tivibu Spor 4, Bein Sports 2
20:30 Ascoli – Pisa İtalya Serie B Bilyoner
20:30 Cremonese – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner
20:30 Perugia – Spal İtalya Serie B Bilyoner
20:45 Lierse – Westerlo Belçika 1. B Ligi Bilyoner
21:00 Riteriai – Suduva Litvanya A Lyga Bilyoner

Juventus - Villarreal Maçı Ne Zaman? Juventus - Villarreal Maçı Saat Kaçta?

22:30 Brighton – Tottenham İngiltere Premier Lig S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Millwall – Huddersfield İngiltere Championship Bein Sports 2
22:45 Coventry – Hull City İngiltere Championship Yayın Yok
23:00 Juventus – Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen,CBC Sport
23:00 Lille – Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Exxen, cbcsport.tv
23:15 Arsenal – Liverpool İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport

Juventus - Villarreal maçı ne zaman ve Juventus - Villarreal maçı saat kaçta sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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