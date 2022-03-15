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Pedofili sapık çetesinden şaka gibi savunma: Maç tüyosu için abone oldum

Telegram isimli programda grup oluşturarak çocuklara ait müstehcen içerikli görüntüleri satan ya da satın alan 33 kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede çete üyelerinin 2 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklardan bazıları ifadelerinde akılalmaz savunmalarda bulundu.

Pedofili sapık çetesinden şaka gibi savunma: Maç tüyosu için abone oldum
Ekleme: 15.03.2022 - 10:18 Güncelleme: 15.03.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Pedofili sapık çetesinden şaka gibi savunma: Maç tüyosu için abone oldum
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Telegram'da "Kuralsız çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocukların cinsel içerikli görüntülerin paylaşıldığı "Batuhan", "Pedofili beyim" ve "Artemis" rumuzlu hesapların "@pedofilibey ve @varimdiyor çp kanal" rumuzlu hesaplarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Twitter'da çocuğun cinsel istismarı, dini değerleri aşağılayıcı ve devlet büyüklerine hakaret (Gazi Mustafa Kemal Atatürk) içerikli müstehcen mesaj paylaştığı bildirilen "cCcyazarcCc" rumuzlu hesap ile Telegram'da para karşılığı çocuğun cinsel istismarı içerikli Müstehcen Görüntüler sattığını bildiren "Batuhan" rumuzlu hesabın Halil K. tarafından kullandığı kaydedildi. Halil K.'nin telefonunda yapılan incelemede, çocuğun cinsel istismarı içerikli çok sayıda müstehcen fotoğraf ve video dosyası ile mesaj kayıtlarının tespit edildiği belirtildi.

"İNTERNET PAKETİ SATTIM"
Halil K.'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, "Kuralsızlar çetesi" isimli gruba birinin davetiyle katıldığını söyledi. Çoğu kişiye 15- 30 TL arası bir fiyata internet paketi sattığını, para karşılığında çocuğun cinsel istismarı içerikli müstehcen içerikli görüntüler paylaşmadığını öne sürdü. Çocuk istismarı içerikli müstehcen link, video ve fotoğraf indirmek ya da yüklemek için Telegram kullanmakta olduğunu belirtti.

"YASAL SİTELERE GİRDİM"
Şırnak ve Diyarbakır'da polis olarak görev yaptığı dönemlerde internete olan düşkünlüğünün arttığını belirten şüpheli Furkan B. ise internet üzerinde legal (yasal) olan sitelere giriş yaptığını anlattı. Çocuğun cinsel istismarı içerikli sitelere giriş yapmadığını, para karşılığı satın almadığını belirten Furkan B., sadece cinsel içerikli bir sayfaya erişim sağlamak amacıyla şüpheli Halil K.'ye ilk etapta 20 TL, 2'nci kez ise 25 TL gönderdiğini ancak kendisini tanımadığını kaydetti.

Halil K.'den para karşılığı çocukların müstehcen görüntülerini satın aldıkları iddia edilen diğer şüpheliler ise soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerinde, "Niye para gönderdiğimi bilmiyorum", "Söz konusu gruplara maç tüyosu alabilmek için üye oldum" diye savundu. İddianamede, 33 kişinin 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan 2 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması istendi.

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