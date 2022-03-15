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Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...

Yastık altındaki birikimlerin sisteme kazandırılması için yol haritası belirlendi. Altın hesapları, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek. 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadeli hesap açılabilecek. İşte özellikle yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması ve sahiplerine de kazanç sağlaması için atılacak yeni adımlar ve yol haritasına ilişkin son detaylar...

Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...
Ekleme: 15.03.2022 - 09:31 Güncelleme: 15.03.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Altında daha çok kazandıracak yeni sistem! İşte detaylar...
Yastık altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yayımlandı. Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek ve ekonomiye kazandırma süreci başlayacak.

Talep durumunda altın hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak.

TEBLİĞLE İSTİSNALAR DA BELİRLENDİ

Edinilen son dakika bilgisine göre Merkez Bankası'nın "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği" dün yürürlüğe girdi. Fiziki altınların kabulü, altın hesaplarının dönüşümü ve vade sonu işlemlerinin detaylandırıldığı tebliğde, istisnalar da belirlendi.

Sisteme katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekiyor. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek.

Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. İşlenerek standart altına tamamlananlar ilgili barkaya fiziki olarak transfer edilecek.

HESABA 3,6 AY VE 1 YIL VADE

Talep durumunda hesaptaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek. Türk lirası mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak.

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması durumunda, aradaki farkı katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası tarafından ödeme yapılmayacak.

VADE SONUNDA YENİLENME İMKÂNI

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye Merkez Bankası yetkili olacak. Merkez Bankası'nca bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilecek. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın tutarı ve vade sonu fiyatı üzerinden destekten yararlanmaya devam edecek.

Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek.

HURDA ALTINDA DA İLAVE GETİRİ

Tebliğ kapsamında işlenmiş ve hurda altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek. İşlemlerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleştirildiğine dair kontrol bankalar tarafından gerçekleştirilecek.

İşlem yapan yetkili kuyumcu, yetkili rafineri ve bankalara, Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veya masraf ödenebilecek.

Merkez Bankası, " Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"'de de değişikliğe gitti.

Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021'de, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021'de mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.
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