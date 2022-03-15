15 Mart Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları artacak Mı?

15 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



ı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok yatırımcı araştırmalarına başladı. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılacak açıklamalar da ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.15 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasındavesorusu yer alıyor. Geçen hafta hızlı bir şekilde yükselen altının nasıl ilerleyeceği hakkında araştırmalar hızlandı. İşte 15 Mart altın fiyatları;Gram altın fiyatı alış: 919,05 satış: 919,39Çeyrek altın fiyatı alış: 1.482,12 satış: 1.516,05Yarım altın fiyatı alış:2.954,97 satış: 3.032,10Tam altın fiyatı alış: 6.113,74 satış: 6.268,20Altın fiyatları hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Dalgalı ilerlemesi nedeniyle yatırımcılarsorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle birçok kişi detayları merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “Altınının ve doların teknik olarak düzeltme hareketi yapması gerekiyor. Ben sabırla beklenmesini tavsiye ederim. Daha ucuz maliyetlerden alım yapabilirsiniz. Gram altın 900 TL üstü, ons altın 1900 dolar üstü yüksek maliyettir. Altında kademeli düşüşler olabilir. Gram altında aşağı yönde 920 TL seviyesi destek seviyesidir, ons altında bu seviye 1.960 dolardır. Görüşmelerden çıkacak sonuçlar önemli. Rusya - Ukrayna arasındaki müzakerelerden küresel piyasaları olumlu etkileyen bir gelişme beklediğini belirten İslam Memiş, dolar yönündeki agresif yükselişler nedeniyle hükümet tarafından bir adım atılabileceğini söyledi. Gümüşün sessiz bir şekilde arttığına dikkat çeken İslam Memiş, “Geçen saydım altın, gümüş ve dolar. En fazla değer kazanan yüzde 12,5 ile gümüş oldu. Gram altın yüzde 10 kazandırdı, üçüncü sırada ise dolar/TL kuru oldu. Gümüş altının tahtını salladı. Gümüşte de yatırımcılara 12 TL ve üstündeki seviyelerden almamalarını öneririm. Gümüşte de mutlaka alım fırsatı olacaktır” açıklamasında bulundu. Bitcoin ile ilgili ise “Ben kripto paraların 44-45 bin dolar aralığına hatta 50 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü Fed istediğini aldı. 50 baz puanlık bir artırma gidecekken 25 puan baz puanlık bir artırıma gidecek muhtemelen. Dolar endeksi 99 seviyesini gördü. Fed burada da istediğini aldı. Fed için problem yok. Yılda 4 kez 25 baz puanlık faiz artırımları yapabilir ancak genel tabloda piyasalarda şok havası olmayacak beklentilerin satın alındığı bir tablo ortaya çıkacak." İfadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.