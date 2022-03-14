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Otobüs bileti fiyatları uçak biletini solladı! Zamlar sonrası fiyatlar hızla arttı

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından şehirlerarası otobüs bilet fiyatları da yükseldi. Bazı iller arası yolculukta otobüs fiyatları, uçak fiyatlarını dahi geride bıraktı. TOFED Başkanı Birol Özcan, yaptığı açıklamada mazotta KDV indirimi beklediklerini belirtti.

Ekleme: 14.03.2022 - 01:36 Güncelleme: 14.03.2022 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Otobüs bileti fiyatları uçak biletini solladı! Zamlar sonrası fiyatlar hızla arttıAkaryakıta yapılan zamların ardından otobüs bilet fiyatları da aldı başını gitti. Son gelen zamların ardından bazı otobüs bileti fiyatları uçaklardan pahalı durumu geldi.

UÇAKLA 420, OTOBÜSLE 450, ÖZEL ARAÇLA 1540 TL
Örneğin, 14 Mart tarihinde İstanbul'dan Sivas'a seyahat etmek isteyen bir yolcu, uçak ile gitmeyi tercih ederse 420-485 lira arasında bilet parası ödüyor. Aynı güzergâhı otobüs ile giderse, fiyat 450 lira oluyor. Aynı kişi İstanbul-Sivas arasındaki 880 kilometrelik mesafeyi şahsi otomobili ile katetmek isterse, 100 kilometrede ortalama 8 litre mazot yakan bir araba ile, 1.540 liraya seyahat edebiliyor. Otomobilde beş kişinin olduğu düşünüldüğünde kişi başı seyahat 308 liraya geliyor.

İSTANBUL-İZMİR YOLCULUĞUNDA OTOBÜS VE UÇAK BİLETİ FİYATLARI
Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Yine aynı şekilde İstanbul-İzmir seyahatini otobüs ile yapmak isteyen bir kişi 250 lira ücret ödemek durumunda kalıyor. Aynı yolculuğu uçak ile yaparsa 290 liraya bilet bulabiliyor.

ANTALYA'DA DA DURUM AYNI
İstanbul-İzmir arasında neredeyse eşit olan ulaşım fiyatları, Antalya'da farklılık gösteriyor. İstanbul'dan Antalya'ya otobüs bileti fiyatı 250-320 lira arasında değişirken; uçak bileti fiyatları 390-430 lira arasında farklılık gösteriyor. İller arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Yolculuğa çıkmadan önce hem otobüs hem de uçak fiyatlarına bakmanız öneriliyor.

'TABAN FİYAT VE KDV İNDİRİMİ' TALEBİ
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve otobanlardaki fiyat güncellemelerinin, otobüs firmalarını zorladığını belirterek “Ancak bizler fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Otobüs yolculuklarına ilgi devam ediyor. Fiyatlara bir düzenleme yapılması için yetkililerle görüşeceğiz. Uçak biletlerine bir taban fiyat gelmesi gerekiyor. Onlar, büyük şirketler, talebe göre fiyatlarını düşürebiliyorlar. Ayrıca mazotta KDV indirimi istiyoruz. Bu durum bizi mağdur ediyor” açıklamasında bulundu.
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