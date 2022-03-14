Kar Yeniden Yağacak Mı? İstanbul Kar Yağışı Geri Gelecek Mi?
14 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yeniden yağacak mı sorusu yer alıyor. Peki, 14 Mart hava durumu nasıl? Kar yağışı geri gelecek mi? Kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikler tarafından birçok önlem alındı. Özellikle İstanbul’da yapılan çalışmalarla kar nedeniyle gerçekleşebilecek tehlikeler ortadan kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşlar kar yağışı geri gelecek mi ve kar yeniden yağacak mı sorularına cevap aramaya başladı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 14 Mart hava durumu ve kar yeniden yağacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kar Yeniden Yağacak Mı?
Kar yağışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar yeniden yağacak mı sorusu yer aldı. İstanbul’da bugün itibariyle kar yağışının etkisinin azalmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili olarak "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" açıklamasında bulundu. Bu nedenle hafta sonu İstanbul için kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.
14 Mart Pazartesi Hava Durumu
14 Mart hava durumu da vatandaşların en sık arattığı konular arasındadır. 4 gündür İstanbul’da ve ülke genelinde etkili olan kar yağışı bugün itibariyle hafifledi. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte illere göre hava durumu;
ÇANAKKALE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KIRŞEHİR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
BOLU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı