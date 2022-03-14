Kar Yeniden Yağacak Mı? İstanbul Kar Yağışı Geri Gelecek Mi?

Kar Yeniden Yağacak Mı?



14 Mart Pazartesi Hava Durumu



Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle valilikler tarafından birçok önlem alındı. Özellikle İstanbul’da yapılan çalışmalarla kar nedeniyle gerçekleşebilecek tehlikeler ortadan kaldırıldı. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışının sona ermesinin ardından vatandaşlarveorularına cevap aramaya başladı. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Kar yağışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İstanbul’da bugün itibariyle kar yağışının etkisinin azalmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen konuyla ilgili olarak "Türkiye'ye yeni bir soğuk hava geliyor. Perşembe akşamı Marmara'ya yağmur yağacak, Anadolu'ya kar... Cuma, cumartesi Marmara (İstanbul dahil) karla karışık yağmur ve kar ihtimali var" açıklamasında bulundu. Bu nedenle hafta sonu İstanbul için kar yağışı meydana geleceği tahmin ediliyor.da vatandaşların en sık arattığı konular arasındadır. 4 gündür İstanbul’da ve ülke genelinde etkili olan kar yağışı bugün itibariyle hafifledi. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte illere göre hava durumu;ÇANAKKALE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 4°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 3°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı bulutluMANİSA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluADANA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluANKARA °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKIRŞEHİR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıBOLU °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıZONGULDAK °C, 4°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTOKAT °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı