Eticin Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Eticin Pasta Tarifi

Eticin Pasta İçin Gerekli Malzemeler



Eticin Pasta Nasıl Yapılır?



Eticin tüketmeyi seven birçok kişi çok daha üst seviye olan eticin pasta tarifi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Portakallı sosuyla hem vitaminli hem de çocukların oldukça seveceği bir tarif ortaya çıkacak. Oldukça kolay bir şekilde bu tarifi evinizde hazırlayabilirsiniz.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Eticin pasta yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Bu noktada malzemelerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede kaliteli ürünler seçerek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte evde kolay eticin pasta için gerekli malzemeler;Tart keki için;2 adet yumurta1 çay bardağı şeker1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı süt1 paket kabartma tozu1 paket vanilya1 su bardağı + 1 tepeleme yemek kaşığı un1 çay bardağı portakal suyu (Piştikten sonra ıslatmak için yarım çay bardağı su ve portakal suyu olarakta hazırlayabilirsiniz)Portakal sosu için;2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu1 adet yumurta1 çay bardağı şeker (Büyük boy çay bardağı ile)1 tepeleme yemek kaşığı nişasta1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi1 dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarinEn son üzeri için;1 su bardağına yakın çikolata glazürüEticin pasta için gerekli malzemeleri temin ettiysenizsorusuna cevap verebiliriz. Öncelikle kek hamurunu hazırlayarak tarife başlayın. Yumurta ve şekeri bir kabın içine aldıktan sonra iyice çırpın. Köpük hale getirdikten sonra süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. Unu ve kabartma tozunu da ekledikten sonra yağladığınız tart kabının içine dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına verdikten sonra 15-20 dakika boyunca pişirin. Portakal sosun hazırlanışı için tereyağı dışındaki tüm malzemeleri çırparak ocağa alın ve kaynayana kadar bekleyin. Ara ara karıştırın ve ocaktan alın. Tereyağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıp ılımasını bekleyin. Kekin üzerine döktükten sonra 1 saat boyunca soğumaya bırakın. Çikolatalı glazür ile her pastanın her tarafını kaplayın. Hindistan ceviziyle gülen yüz çizerek şekil oluşturabilirsiniz. Servis ettikten sonra afiyetle eticin pastanızı tüketebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak ve birçok farklı tarif için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.