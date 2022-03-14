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Eticin Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Eticin Pasta Tarifi

Evde kolay eticin tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eticin pasta nasıl yaapılır sorusu yer alıyor. Peki, evde kolay eticin pasta nasıl yapılır? Kolay eticin pasta nasıl yapılır? Eticin pasta için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 14.03.2022 - 17:07 Güncelleme: 14.03.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Eticin Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Eticin Pasta Tarifi
Eticin tüketmeyi seven birçok kişi çok daha üst seviye olan eticin pasta tarifi hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eticin pasta nasıl yapılır ve evde kolay eticin pasta tarifi yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Portakallı sosuyla hem vitaminli hem de çocukların oldukça seveceği bir tarif ortaya çıkacak. Oldukça kolay bir şekilde bu tarifi evinizde hazırlayabilirsiniz. Eticin pasta nasıl yapılır ve evde kolay eticin pasta tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Eticin Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Eticin Pasta Tarifi

Eticin Pasta İçin Gerekli Malzemeler


Eticin pasta yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında eticin pasta için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Bu noktada malzemelerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Bu sayede kaliteli ürünler seçerek çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. İşte evde kolay eticin pasta için gerekli malzemeler;

Tart keki için;

2 adet yumurta
1 çay bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı + 1 tepeleme yemek kaşığı un
1 çay bardağı portakal suyu (Piştikten sonra ıslatmak için yarım çay bardağı su ve portakal suyu olarakta hazırlayabilirsiniz)

Portakal sosu için;
2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu
1 adet yumurta
1 çay bardağı şeker (Büyük boy çay bardağı ile)
1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
1 dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin

En son üzeri için;
1 su bardağına yakın çikolata glazürü


Eticin Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Eticin Pasta Tarifi

Eticin Pasta Nasıl Yapılır?


Eticin pasta için gerekli malzemeleri temin ettiyseniz evde kolay eticin pasta nasıl yapılır sorusuna cevap verebiliriz. Öncelikle kek hamurunu hazırlayarak tarife başlayın. Yumurta ve şekeri bir kabın içine aldıktan sonra iyice çırpın. Köpük hale getirdikten sonra süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekleyerek karıştırın. Unu ve kabartma tozunu da ekledikten sonra yağladığınız tart kabının içine dökün. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına verdikten sonra 15-20 dakika boyunca pişirin. Portakal sosun hazırlanışı için tereyağı dışındaki tüm malzemeleri çırparak ocağa alın ve kaynayana kadar bekleyin. Ara ara karıştırın ve ocaktan alın. Tereyağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıp ılımasını bekleyin. Kekin üzerine döktükten sonra 1 saat boyunca soğumaya bırakın. Çikolatalı glazür ile her pastanın her tarafını kaplayın. Hindistan ceviziyle gülen yüz çizerek şekil oluşturabilirsiniz. Servis ettikten sonra afiyetle eticin pastanızı tüketebilirsiniz.

Eticin pasta nasıl yapılır ve eticin pasta tarifi nasıl yapılır sorularına cevapları sizler için derledik. Konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak ve birçok farklı tarif için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


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