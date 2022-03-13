  • USD: 14,90 - 14,93
  • EURO: 16,38 - 16,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma İHA'sının görüntülerini "Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notuyla paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Ekleme: 13.03.2022 - 21:47 Güncelleme: 13.03.2022 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Bayraktar Kızılelma İHA'sının görüntülerini paylaştı.

Öz çekim yaparak Bayraktar TB1 ve Bayraktar TB2'nin görüntülerini kayda alan Selçuk Bayraktar, geleceğin uçan arabası Cezeri'yi de tanıttı.

'AKINCI'NIN PABUCUNU DAMA ATABİLECEK TEK İHA'
Son olarak 'ailenin en genç ve en iri üyesi' olarak tanımladığı Bayraktar Kızılelma'yı gösteren Selçuk Bayraktar, 'Bayraktar Kızılelma ilk uçuşu için gün sayıyor. Mühendisler için bu platformları ekip olarak hayata geçirmek, çok büyük bir gurur kaynağı. Bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları' dedi.

Selçuk Bayraktar görüntüleri, 'Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA' notuyla paylaştı.
Meteoroloji yeni raporunu yayımladı: Bir soğuk hava dalgası daha yolda
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım!
Arda Güler, tarihe geçtiği maçtan sonra heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü dünyayı hayran bırakacak
Ukrayna'dan Rus ordusuna ağır darbe: 160 hava aracı ve 374 tank imha edildi
13 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Alanyaspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR
Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri ile görüştü!
Sokak röportajında geçinemiyorum diyen kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin çıktı! Akıllara eşini aldatması geldi
İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasağı sona eriyor! Vali saat verdi
Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık koronavirüs vaka haritası
Antalya’da köpekten kaçan kızın bacağı kesilmişti! Bu sözler yürek parçaladı: Ölmeyeceğim değil mi baba!
Çırağan'daki ağaç katliamına tepki: İBB hastalığın yayılmasına neden oldu!
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti!
Binali Yıldırım'dan çiftçilere destek: Ekebildiğiniz kadar ekin
Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten ikinci Gülnaz Şırınga vakası! Bu kez “Erbaş, Londra ev aldı” yalanı ile trollendi!
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Rusya Polonya sınırındaki NATO üssünü füze yağdırdı: Dokuz ölü, 57 yaralı
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor!
Avrupa ülkelerinde ayçiçek yağı krizi başladı!
Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Duyanlar şoke oldu: Dünyada 12. vaka!

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Dinozorlardan bile önce yaşamış: Adını 'Biden' koydular

Görenleri kendine hayran bırakacak

Görenleri kendine hayran bırakacak

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Rusya Ukrayna savaşı onlara hiç yaramadı! Rus oligarkların milyarlarca lira değerindeki lüks evleri tehlikede...

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Milyonlar bunu bekliyor: Staj sigortası için avukat formülü! 41. madde emeklilik yolunu açıyor

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı

Bitlis ev ve araçlar kara gömüldü: Vatandaşlar tünel açarak ulaşım sağladı