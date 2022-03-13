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Rusya Ukrayna savaşı yüzünden evinden olan Ukraynalılar için bir ülke kolları sıvadı! Ayda 6 bin 700 lira...

Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle 2.3 milyondan fazla Ukraynalı mülteci evlerini terk ederek başka ülklere sığınmaya başladı. İngiltere ise yerinden edilen ve ülkesine gelen Ukraynalılar için kolları sıvadı. 'Sponsorluk' programını başlatan hükümet, evini Ukraynalı mültecilere açan ailelere aylık 350 pound (yaklaşık 6 bin 737 lira) ödeme yapacak.

Ekleme: 13.03.2022 - 14:29 Güncelleme: 13.03.2022 - 14:33 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı yüzünden evinden olan Ukraynalılar için bir ülke kolları sıvadı! Ayda 6 bin 700 lira...Günlerdir devam eden Rusya Ukrayna savaşı, Rus ordusunun Kiev'e yönelik ilerleyişiyle devam ediyor. Kiev'de ise savaş için hazırlıklar tamamlandı. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan bilgilendirmeye göre ise yerinden edilen Ukraynalı mülteci sayısı 2.3 milyonu geçti. En çok mülteci alan ülke ise Polonya oldu.

İNGİLTERE'DEN İLGİ ÇEKEN DÜZENLEME

Savaşın başlamasıyla aldığı sert yaptırım kararlarıyla gündeme gelen İngiltere ise 'Ukrayna İçin Evler' programını başlattı. Hükümet, bireylerin, hayır kurumlarının, topluluk grupları ve işletmelerin tümünün savaştan kaçanları güvenli bir yere taşıma hakkına izin verdiğini söyledi.

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden evinden olan Ukraynalılar için bir ülke kolları sıvadı! Ayda 6 bin 700 lira...

AYDA 6 BİN 7 LİRA

Ayrıca devlet, mültecilere evini açan İngilizlere aylık 350 sterlin (yaklaşık 6 bin 737) lira verecek. Bütçenin sponsorculardan ve bağışçılardan yardım alarak toplanacağı ifade edildi. Ailelerin destek aldığı mülteciler 3 yıl boyunca bu düzende yaşayıp çalışabilecekler. Ayrıca kamu hizmetlerine erişimleri de mümkün olacak.

'MÜLTECİLERE YARDIM EDİN' ÇAĞRISI

İskan ve Topluluklar Sekreteri Micheal Grove, İngiltere'nin en karanlık anlarda Ukrayna'nın arkasında durduğunu belirterek tüm halkı ulusal çabaya katılıp mültecilere yardım etmeye çağırdı.

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden evinden olan Ukraynalılar için bir ülke kolları sıvadı! Ayda 6 bin 700 lira...

'İHTİYACI OLANLARA GÜVENLİ YUVA SAĞLAYABİLİRİZ'

Grove sözlerine, 'Ukrayna'daki kriz, yüz binlerce masum insanın bildikleri ve sevdikleri her şeyi geride bırakarak evlerini terk etmelerine neden oldu. Birleşik Krallık, en karanlık anlarında Ukrayna'nın arkasında duruyor ve İngiliz halkı da olabildiğince çok insanı olabildiğince güvenli yerlere hızlıca götürme ihtiyacını çok iyi anlıyor. Ülkenin dört bir yanındaki insanları ulusal çabaya katılmaya ve Ukraynalı dostlarımıza destek sunmaya çağırıyorum. Birlikle, ihtiyacı olanlara güvenli yuva sağlayabiliriz' sözlerine yer verdi.

YARIN AÇILIYOR

Ukrayna İçin Evler kampanyasıyla ilgili bilgileri toplayan bir web sitesi yarın kullanıcıların dolaşımına açılacak.

Rusya Ukrayna savaşı yüzünden evinden olan Ukraynalılar için bir ülke kolları sıvadı! Ayda 6 bin 700 lira...

İKİ BAŞBAKANDAN DESTEK

Çağrı, çok kısa sürede yanıt buldu. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgetson ve Galler Başbakanı Mark Drakeford hem İskoçya hem de Galler'in Ukraynalı mülteciler için 'süper sponsor' olmaya istekli olduklarını belirtti.

VİZE GEREKSİNİMLERİNDEN FERAGAT

İki başbakan da şu anda İngiltere'ye giren mültecilerin vize gereksinimlerinden feragat edebilmeleri için gerekli çalışmaları yapıyor.
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