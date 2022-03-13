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Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı

Beyoğlu'nda bulunan Tophane Parkı'nda kartopu savaşı yapan 50 kişilik grup birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen kavgada silah çeken bir kişi, altı kişiyi yaraladı. Polis ekipleri ateş açan saldırganla birlikte dört kişiyi yakalarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 13.03.2022 - 00:54 Güncelleme: 13.03.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı
Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.

Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

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