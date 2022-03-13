14 Mart Pazartesi (Yarın) okullar tatil mi? Bu illerde eğitime ara verildi

Hangi illerde 14 Mart Pazartesi günü (Yarın) okullar tatil edildi? Bu soru Valilikler tarafından peş peşe açıklanan kar tatili haberleriyle cevaplandı.YOĞUN KAR YAĞIŞI YURTTA ETKİLİYoğun kar yağışı çok sayıda ilde etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Mart 2022 Pazartesi günü birçok ilde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil olduğu il ve ilçeler...BİTLİSBitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir' denildi.GİRESUNGiresun Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 'İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir' dedi.Açıklamada, 'Ayrıca kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır' ifadelerine yer verildi.RİZERize merkez ve ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.Rize'de Cuma günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini sürdürmeye devam ediyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü için de eğitime bir gün ara verildi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; ilimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır' ifadelerine yer verildi.ADIYAMANAdıyaman merkeze bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Adıyaman'da gün içerisinde etkili olan ve devam eden kar yağışı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından merkeze bağlı köy ve beldelerindeki taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Adıyaman Valiliğince kar yağışı dolayısıyla il merkezine bağlı köy ve beldelerinde taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verildiği duyuruldu. Merkeze bağlı köy ve beldelerdeki taşımalı eğitim 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.HATAYHatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.ORDUOrdu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:'Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik'Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.DİYARBAKIRDiyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, 'İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.' ifadelerini kaydetti.KASTAMONUKastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.MALATYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİMalatya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede eğitime yarın ara verildi, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının halen devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:'Kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçelerinde öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yukarıda belirtilen 8 ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından, hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.'TRABZON'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİTrabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir.'