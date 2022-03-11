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Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! 5 saat sonra tekrar trafiğe açıldı

Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İBB yetkilileri rüzgarın şiddetinin fazla olması nedeniyle tırnaklarda ve derz aralarında bir açıklık oluştuğunu kaydetti. Bunun da hava şartları ve soğuk hava nedeniyle metalin genleşmesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. Sorunun ardından bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü yaklaşık 5 saat sonra trafiğe tamamen açıldı

Ekleme: 11.03.2022 - 17:40 Güncelleme: 11.03.2022 - 17:42 / Editör: Ozge Selin
Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! 5 saat sonra tekrar trafiğe açıldı
Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, yaklaşık 5 saat çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI, TRAFİĞE AÇILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Köprüde ekiplerin çalışması tamamlandı.

Bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılan Unkapanı köprüsü, saatler süren çalışmaların ardından trafiğe tamamen açıldı.

İBB yetkilileri rüzgarın şiddetinin fazla olması nedeniyle tırnaklarda ve derz aralarında bir açıklık oluştuğunu kaydetti. Bunun da hava şartları ve soğuk hava nedeniyle metalin genleşmesinden kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor.

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı! 5 saat sonra tekrar trafiğe açıldı

'20 SANTİMETRE DERZ AÇIĞI MEYDANA GELDİ'
Çalışmalarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü Dr. İlker Aslan 'Emniyet müdürlüğü trafik şube ekiplerinde tarafımıza bilgi verildi. Unkapanı Köprüsü'nde derzlerde bir açıklık oldu. Buna müdahale ile ilgili haber verildi. Ekiplerimizle geldik olay yerinde incelemelerde bulunduk.' dedi.

Aslan, sözlerine şöyle devam etti: 'Mevsim şartlarındaki rüzgarın şiddetinin biraz fazla olması nedeniyle duba üzerinde duran bir köprü olduğu için tırnaklarda, derz aralarında bir açıklık oldu. Şu an deniz üzerinden römorkörlerimizle ve vinçli cihazlarımızla açıklığı kapatmak için müdahalede bulunmaya çalışıyoruz. Hava şartları normalleşmeye başladığı zaman, rüzgarın şiddeti azalmaya başladığı zaman açıklık kendiliğinden kapanacaktır. Biz mekanik ve teknik açıdan vatandaşları mağdur etmemek adına açıklığı minimize etmeye çalışıyoruz.'

'OLAĞAN BİR DURUM'

Bu tür durumların değişkenlik gösteren mevsim şartlarına göre daha önce de yaşandığını vurgulayan Aslan, 'Mevsim şartları soğuk olduğu zaman metalin de daralıp genleşmesinden kaynaklı bu köprüde bu tür durumlarla karşılaşıyoruz. Olağan bir durum. Fırtınada ve lodostan dolayı. Şu an 20 santim civarında bir açıklık var. Bu açıklığı minimize ettiğimiz zaman en azından bir şeridini trafiğe açmaya çalışacağız. Eğer tamamen kapatabilirsek bütün şeridi trafiğe açacağız. Unkapanı 88 yaşında tarihi eski bir köprü. Doğal olarak köprünün bazı sorunları var. Onları da gidermeye çalışıyoruz, onları da yapacağız. Yakın bir zamanda bakım onarım çalışması söz konusu' dedi.
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