

Nazan Şoray Kimdir?





Nazan Şoray Kaç Yaşında?

Nazan Şoray sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’ın kardeşi olan Nazan Şoray Alişan ile hayata Gülümse programına konuk oldu. Bu nedenle en merak edilen sorular arasındavesoruları yer aldı. Şarkıcılık yapan Nazan Şoray oyunculuk projelerinde de yer aldı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Nazan Şoray’ın Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ses sanatçısı olarak bilinen Nazan Şoray 19 Ocak 1954 doğumludur. Babası devlet demir yolları görevlisi Halit Şoray annesi ise ev hanımı Meliha Şoray’dır. Küçük yaşlardan itibaren sinema oyunculuğuna başlayan Nazan Şoray 28 filmde yer aldı. Ardından müzikle ilgilenmeye başlayan ünlü sanatçı "Sana Merhaba Dedim" şarkısı ile çıkış yakaladı. Arıca Barış Manço tarafından bestelenen Hal Hal isimli şarkı ile de büyük başarıya imza atmıştır.DiskografiAlbümlerTeselliye Sen Gerek (1981)Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)Naz Dudaklım (1991)Deli Rüya (1994)45'likler ve SingleSevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970) [4]Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)Mültecin Olayım (2011)Olay Bu (2014)Steril Sevda (2016)İçimde Fırtınalar (2019)Adrese Teslim (2021)OyuncuSinemaYıl Başlık Rolü Notlar1968 Yakılacak KitapVicdanCesur YabancıAzizeYedi Köyün ZeynebiZeynep1969 YuvasızlarNevinSöyleyin Anama AğlamasınGültenYaşayan HatıralarDilekCezaları ÖlümdüMihracenin GözdesiGaribin Mezarını Taştan OyunDönüşü Olmayan YolKapıcının KızıLeylaAllı GelinSevdalı GelinDost Hançeri1970 Ölüm PazarıÖldürmeya YeminliyimYazı mı Tura mıOn Kadına Bir ErkekKan ve KurşunKan KusturacağımSelmaKaderin OyunuHülyaKaderimlBabaların GünahıAşk SürgünüAnadolu KiniNazlıAmber1971 Şahinler DiyarıVurguncularNazanNewyorklu KızGünerKirli EllerKatil KimŞarkıcı AylaAfacan Küçük SerseriKonuk Oyuncu1972 Yirmi Yıl SonraTülay1975 Kazım'a Ne Lazım1981 Acı GünlerAysel1984 BalayıSemaNazan Şoray hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar araştırmalarını detaylandırdı. Nazan Şoray 1954 doğumludur. Ünlü sanatçı 68 yaşındadır.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.