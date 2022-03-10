Nazan Şoray Kimdir? Nazan Şoray Kaç Yaşında?
Nazan Şoray'ın Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Nazan Şoray kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Nazan Şoray kimdir? Nazan Şoray kaç yaşında? Nazan Şoray kimin kardeşi? İşte merak edilenler...
Nazan Şoray sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Yeşilçam’ın sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’ın kardeşi olan Nazan Şoray Alişan ile hayata Gülümse programına konuk oldu. Bu nedenle en merak edilen sorular arasında Nazan Şoray kimdir ve Nazan Şoray kaç yaşında soruları yer aldı. Şarkıcılık yapan Nazan Şoray oyunculuk projelerinde de yer aldı. Nazan Şoray kimdir ve Nazan Şoray kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Nazan Şoray Kimdir?
Nazan Şoray’ın Alişan ile Hayata Gülümse programına katılmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Nazan Şoray kimdir ve Nazan Şoray kaç yaşında soruları yer alıyor. Ses sanatçısı olarak bilinen Nazan Şoray 19 Ocak 1954 doğumludur. Babası devlet demir yolları görevlisi Halit Şoray annesi ise ev hanımı Meliha Şoray’dır. Küçük yaşlardan itibaren sinema oyunculuğuna başlayan Nazan Şoray 28 filmde yer aldı. Ardından müzikle ilgilenmeye başlayan ünlü sanatçı "Sana Merhaba Dedim" şarkısı ile çıkış yakaladı. Arıca Barış Manço tarafından bestelenen Hal Hal isimli şarkı ile de büyük başarıya imza atmıştır.
Diskografi
Albümler
Teselliye Sen Gerek (1981)
Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)
Naz Dudaklım (1991)
Deli Rüya (1994)
45'likler ve Single
Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970) [4]
Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)
Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)
Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)
Mültecin Olayım (2011)
Olay Bu (2014)
Steril Sevda (2016)
İçimde Fırtınalar (2019)
Adrese Teslim (2021)
Oyuncu
Sinema
Yıl Başlık Rolü Notlar
1968 Yakılacak Kitap
Vicdan
Cesur Yabancı
Azize
Yedi Köyün Zeynebi
Zeynep
1969 Yuvasızlar
Nevin
Söyleyin Anama Ağlamasın
Gülten
Yaşayan Hatıralar
Dilek
Cezaları Ölümdü
Mihracenin Gözdesi
Garibin Mezarını Taştan Oyun
Dönüşü Olmayan Yol
Kapıcının Kızı
Leyla
Allı Gelin
Sevdalı Gelin
Dost Hançeri
1970 Ölüm Pazarı
Öldürmeya Yeminliyim
Yazı mı Tura mı
On Kadına Bir Erkek
Kan ve Kurşun
Kan Kusturacağım
Selma
Kaderin Oyunu
Hülya
Kaderiml
Babaların Günahı
Aşk Sürgünü
Anadolu Kini
Nazlı
Amber
1971 Şahinler Diyarı
Vurguncular
Nazan
Newyorklu Kız
Güner
Kirli Eller
Katil Kim
Şarkıcı Ayla
Afacan Küçük Serseri
Konuk Oyuncu
1972 Yirmi Yıl Sonra
Tülay
1975 Kazım'a Ne Lazım
1981 Acı Günler
Aysel
1984 Balayı
Sema
Nazan Şoray Kaç Yaşında?
Nazan Şoray hakkında en sık aratılanlardan biri de Nazan Şoray kaç yaşında sorusu oldu. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar araştırmalarını detaylandırdı. Nazan Şoray 1954 doğumludur. Ünlü sanatçı 68 yaşındadır.
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