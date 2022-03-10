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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yarın Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek

Ekleme: 10.03.2022 - 12:39 Güncelleme: 10.03.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yarın Antalya'da olacak.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mart Cuma günü Antalya'ya gelecek olan Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak.
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