Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? İstanbul Kar Yağışı Ne Zaman Bitecek?

İstanbul Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?



10 Mart Hava Durumu



İstanbul kar yağışı 10 Mart itibariyle başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar sonrası birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışı ile ilgili olarak birçok önlem alındığını aktardı. Bu nedenle İstanbullu vatandaşlar konuyla ilgili olarak detayları merak ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasoruları yer alıyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya'nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde de etkili olacağı aktarıldı. İstanbul’da 10 Mart itibariyle etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarafından yapılan açıklamada “Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. 24-25 Ocak’taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir. Gece hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. Cumartesi İstanbul’un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü olabilir. Yükseklerde kar yarım metreyi geçebilir.” İfadeleri kullanıldı. Bu nedenle bugün itibariyle başlayan kar yağışının Pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve ülke genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konuyla iglili araştırmalara başladı. İşte 10 Mart illere göre hava durumu;EDİRNE -3°C, 5°CÇok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kar yağışlıİSTANBUL 0°C, 4°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KIRKLARELİ -3°C, 4°CÇok bulutlu ve bugün (Perşembe) yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışlıKOCAELİ 0°C, 4°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA -1°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR -4°C, 0°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKAYSERİ -2°C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKIRŞEHİR -2°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı