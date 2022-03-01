  • USD: 13,83 - 13,85
  • EURO: 15,47 - 15,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle başkent Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan Türkiye vatandaşları, Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi. Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 164 kişiyi, başkent Bükreş'ten getiren Türk Hava Yollarına ait TK 6880 sefer sayılı uçak, saat 00.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 bin 163 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı.

Ekleme: 1.03.2022 - 11:00 Güncelleme: 1.03.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle başkent Kiev ve diğer şehirlerde mahsur kalan Türkiye vatandaşları, Romanya'dan uçakla İstanbul'a getirildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'yı terk eden Türk vatandaşlarının yurda gelişleri devam ediyor. Kara yoluyla yapılan tahliyenin yanına sıra hava yoluyla da tahliyeler yapılmaya başlandı. Saldırının başlamasından sonra Ukrayna'dan Romanya'ya geçen 164 kişiyi, başkent Bükreş'ten getiren Türk Hava Yollarına ait TK 6880 sefer sayılı uçak, saat 00.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Kıvanç Çebi, Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir inşaat firmasında çalıştığını söyledi. Saldırının olduğu ilk gün bomba sesleriyle uyandıklarını belirten Çebi, 'Şehrin çevresi bombalanıyordu, şiddetli bir şekilde. En başta önce gök gürültüsü sandım. Biraz dinledim, gök gürültüsü olmadığını anladım. Daha sonra eşimi uyandırdım. Diğer arkadaşlarla haberleştik. Internet ve elektrik vardı. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra bizim merkez ofisimiz var. Orada toplandık aşağı yukarı 9-10 arkadaş. Daha sonra Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiye kapattık. Milyonluk ekipmanı bıraktık. Yol yapıyoruz orada. Sonrasında karar verdik. Yollar ne durumda bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri ve ajanı yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollarda. Ondan sonra İstanbul'dan bize 'çıkın' dediler. Şirket araçlarımız vardı sekiz tane onlarla yola çıktık.' diye konuştu.

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

Belirledikleri bir rotadan Ukrayna'dan çıkmaya çalıştıklarını belirten Çebi, şöyle devam etti:
'Oralarda inşaatta çalışmış bir arkadaşımız vardı. Bize bir Google'dan harita çıkardı. Bayağı kötü yollardan gittik. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sivil halka çağrıda bulunmuştu. Yollarda yerel direniş ekipleri vardı. Onların bariyerleriyle karşılaştık. Birkaç ufak daha tehlike atlattık. Bu güvenlik noktalarında geri dönen veya kararsız kalanlara yanımızda ateş ettiler. Moldova tarafında küçük bir kapı bulduk. Oradan 5 saatte Moldova'ya geçtik. Orada otellerde yer yoktu. Oradan üç saat daha yolu göze aldık. Romanya'nın Yaş kentine indik. Orada da altı saat kaldık. Sabaha karşı otel bulduk. Moldova'da hava sahası kapalı olduğu için uçak kullanamadık. Mecbur Romanya'ya Bükreş'e kadar indik. Bükreş'ten bizi tahliye ettiler.'

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

Çebi, diğer arkadaşlarının da araçlarla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geleceklerini kaydetti.

'BİZDEN SONRA RUS ASKERİNİ GÖRÜP GERİ DÖNENLER OLMUŞ'
Bombardımandan çok korktuklarını vurgulayan Çebi, 'Bizim kaldığımız yer 15. kat. Bombardıman çok net görünüyordu, şehrin etrafındaki alev topları. Hiçbir şey alamadık. Eşyamız, değerli eşyalarımız, saatlerimiz orada kaldı. Kimse bir şey alamadı. Alabildiklerimizi arabalarımıza tıktık, hemen yola çıktık. Bizden sonra bizim geçtiğimiz yerlerde veya işte bizim arkamızdan gelen arkadaşlar sorunlarla karşılaşmışlar. Bizden sonra Rus askerini görüp geri dönenler olmuş.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

'2,5 GÜN SÜRDÜ YOLCULUĞUMUZ'
Gelenlerden Cengizhan Becerik de bombardımanın başlamasının sonra Harkiv kentinden yola çıktıklarını söyledi. Zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya ulaşabildiklerine dikkati çeken Beçerik, şunları kaydetti:

'Türk firmasında çalışıyoruz orada. Arkadaşlarla haberleştik, organize olduk. Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Oradan da hareket etmeye karar verdik. Konvoy oluşturup Ukrayna'nın en doğusundan, en batısına, oradan Moldova'ya, oradan da Romanya'ya geçip geldik. 2,5 gün sürdü yolculuğumuz. Yolda gelirken çok sayıda kontrol noktası var, 9-10 tane. Gece karanlık, 10 tane sivil insan yani asker bile değil silah almışlar ellerine. Soruyorlar ediyorlar. Kafasına göre tutuyor falan. Biz bir sorun yaşamadık ama bir yerden geçerken tam bizi kontrol etmeye geldiler. Arkamızdan bir araba kaçmaya çalıştı, geri çıkmaya çalıştı. Havaya iki el ateş açtılar direkt. Bizi bıraktılar, biz geçtik. Arkasından koşturdular.'

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

'MUTLUYUZ'
Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Becerik, 'Zorlu bir yolculuğun ardından geldik. Rahatladık biraz. Şimdi dinleneceğiz. Üç gündür 10 saatten fazla uyumamışızdır yani. Zaten adam gibi bir şey yiyemedik. Şimdi bir gidip uyumak istiyoruz. Mutluyuz. Geldik sağ salim.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!

2 BİN 163 VATANDAŞIMIZ DAHA YOLA ÇIKTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Kiev, Harkiv, Dnipropetrovsk, Odesa ve Lviv'den tren ve otobüslerle 2 bin 163 vatandaşımız daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için  planlamalarımız devam ediyor' dedi.
Ukrayna'da mahsur kalıp tahliye edilen Türkler savaşı anlattı: Rus askeri ve ajanları yollarda!
Dünya Ukrayna 'Yılan Adası' hakkındaki gerçeği açıkladı
ABD'deki azılı Türkiye düşmanı senatörlerden Marco Rubio Bayraktar SİHA'ların başarısını itiraf etti!
Aile boyu ihanet! FETÖ'cü de var PKK'lı da
Rus televizyonlarında korkunç tehdit: İstersek yok ederiz
Avrupa enerji kriziyle karşı karşıya! Gaz bitti, Rusya rest çekti...
Rusya, Harkov'daki yönetim binasını vurdu
Bakan Akar'dan Montrö açıklaması!
Kripto paralarda işler tersine döndü! Perde arkasında Ruslar mı var?
İran basını, Rusya'nın Ukrayna saldırılarını eleştirdi
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatan Rus ordusu için korkutan iddia: Eğer doğruysa bu savaş suçu olur
İngiliz genç, Ukrayna'da kalan ailesi için savaşın ortasına daldı!
Ukrayna: Bayraktar TB2 ile Rus hava savunma sistemleri vuruldu
Türkiye son 10 yılın en hızlı büyümesiyle zirvede!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
Twitter, Youtube ve Meta Rusya için harekete geçti!
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Elektrikte yeni düzenleme! EPDK detayları açıkladı
Ukrayna ve Rusya müzakeresi sonrası Zelenski'den açıklama! 'İstediğimiz bir sonuç çıkmadı'
Elon Musk'ın gönderdiği Starlink ekipmanları Ukrayna'ya ulaştı!
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Rus ordusu adım adım yaklaşıyor
Parvovirüs B19 salgınını baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında...

Parvovirüs B19 salgınını baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında...

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

Rusya'dan Google'a çağrı! 'Derhal...'

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

JPMorgan: Rus ekonomisi yüzde 20 daralacak

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Sadece gündüz ısırıyor! Marmara, Ege ve Karadeniz alarmda

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davasında karar

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!

Türk genci Rusya Ukrayna savaşında bombalama anını çekti: Oy oy oy Özer bombalar düşüyor!