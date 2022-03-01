Türkiye son 10 yılın en hızlı büyümesiyle zirvede!

Pandeminin etkili olduğu 2020'de büyüme performansı gösteren nadir ülkelerden olan Türkiye, 2021'de son 10 yılın rekorunu kırdı. Türkiye ekonomisi 2021'in son çeyreğinde yüzde 9.1, tamamında ise yüzde 11 büyüdü. Böylece yıllık bazda 2011'deki yüzde 11.2'lik büyümenin ardından en güçlü performans yakalandı. Ayrıca Türkiye salgının başından bu yana 6 çeyrek art arda kesintisiz büyümeyi başardı. 2020'de 716.9 milyar dolar olan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2021'de 802.7 milyar dolara çıkarak, 4 yıl aradan sonra tekrar 800 milyar doları aştı. Kişi başı gelir de 8.600 dolardan 9 bin 539 dolara yükseldi. Kişi başı gelir 2018'den bu yana, toplam GSYH ise 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.TÜRKİYE ZİRVEYİ BIRAKMADITürkiye, 2021'in son çeyreğinde elde ettiği yıllık bazda yüzde 9.1'lik performansıyla büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında ilk, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Türkiye 2021 genelinde ise verisi açıklanan G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek performansı sergileyen ülke oldu. Geçen yılın dördüncü çeyreğinde GSYH'deki değişim OECD ülkeleri için yüzde 4.9 olarak hesaplanırken, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 4.8, Euro Bölgesi'nde yüzde 4.6 şeklinde kayıtlara geçti.EN BÜYÜK KATKI İHRACATTANİhracatın başrolü oynadığı Türkiye Ekonomi Modeli büyüme rakamlarına da yansıdı. İhracat 2021'de yüzde büyümeye 5.3 puan katkı sağlarken, net ihracatın büyüme katkısı 4.9 puan oldu. 2021 yılı büyümesinin yüzde 44.2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti. Net dış talebin büyümeye katkısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.SANAYİNİN PAYI ARTIYORSanayi sektörü yüzde 16.6 büyürken, genel büyümeye katkısı 3.26 puana çıktı. Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı da yüzde 22.8'den 26'ya çıktı. 2021'de makine- teçhizat yatırımları da yüzde 20.5 arttı. Pandemiyle sert daralan ve normale geçilmeyle birlikte hızla toparlanan hizmetler sektörü 2021 yılında yüzde 21 büyüdü ve ekonomiye 4.62 puanlık katkı sağladı. Vatandaşın tüketimi 2021'de yüzde 15.1 büyürken bunun ekonomiye katkısı da 9 puan oldu. Vatandaşın tüketimi, son çeyrekte ise yüzde 21.4 artarak büyümeye 12.5 katkı sağladı. Yatırımlar yüzde 6.4'lük artarak büyümeye 1.67 puanlık katkı sağladı.FUAT OKTAY Cumhurbaşkanı YardımcısıÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEKÇeyreklik bazda yüzde 9.1 şu anda G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme. İhracat ve sanayi üretimimizin öncülüğünde yakalanan bu başarıda emeği geçen tüm kesimleri tebrik ediyorum. Ekonomimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesine yönelik çalışmalarımız ara vermeksizin devam edecek.NUREDDİN NEBATİ Hazine ve Maliye BakanıHEDEF KATMA DEĞERLI BÜYÜMEEkonomimiz 2021 son çeyrekte yıllık bazda yüzde 9.1 büyüdü. 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 oldu. 2021 yılında iç ve dış talebin büyümeye katkısı dengeli bir görünüm sergiledi. Makine-teçhizat yatırımları yüzde 20.5 artarak kuvvetli seyrini sürdürdü. Çift haneli büyüme yakaladığımız bu dönemi düşük bir cari açık ile kapatırken işsizlik oranını da önemli ölçüde azalttık. Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Yatırıma, üretime ve ihracata odaklanarak, yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız.MEHMET MUŞ Ticaret BakanıİHRACAT LOKOMOTİFİhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam ediyor. Türkiye 2021'de son 10 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi. Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 4.9 puan oldu. Büyümenin yüzde 44.2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti.İŞ DÜNYASI MEMNUNMAHMUT ASMALI MÜSİAD BAŞKANI: Yüzde 11'lik büyüme oranı bizler için bir sürpriz değil, milli ekonomimize olan haklı itimadımızın tescili niteliğindedir. Türkiye ekonomisi, son çeyrekte de pozitif ayrışmayı sürdürmüş ve hem küresel hem de bölgesel üretim üssü olma iddiasını perçinlemiştir.NAİL OLPAK DEİK BAŞKANI: Türkiye, 2020 yılında başlayan salgın kaynaklı ve çok boyutlu bir krize rağmen, 2009 küresel krizinden sonraki pozitif büyüme serisine aralık vermeden devam etti. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı payı en üst seviyeye taşımak için dünyanın dört bir yanına daha fazla dokunmaya devam edeceğiz.ŞEKİB AVDAGİÇ İTO BAŞKANI: Gücünü ihracattan alan yüzde 11'lik büyüme, uygulamakta olduğumuz Türkiye Modeli'ni de pekiştiren bir rakam oldu. Salgının başından bu yana üst üste 6 çeyrektir büyüyen ekonomimiz, bu trendin geçici olmadığını gösteriyor.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: TOBB BAŞKANI: Yaşanan sorunlara rağmen girişimcilerimizin çalışmaları, alınan tedbirler sonuç veriyor. Verilecek destekler büyümeyi sürdürülebilir kılacaktır. Şimdi enflasyonla mücadeleye odaklanma zamanı.İSMAİL GÜLLE TİM BAŞKANI: Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor. 2021 yılı büyümemizin yüzde 44.2'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınmasının itici gücü olmaya devam edeceğiz.ORHAN AYDIN ASKON BAŞKANI: Ülkemize yönelik dışarıdan ciddi talepler gelmektedir. İleriye yönelik artı değerde büyümeye devam edecek ve bu alanda zirvede başı çeken ülke olmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz ekonomisi büyümeye devam edecek, büyümede her yönü ile ivmemizi dengeli bir şekilde güçlendireceğiz.NURETTİN ÖZDEBİR ASO BAŞKANI: Büyümenin en önemli katalizörü yine sanayi sektörü olmuştur. Sanayi sektörünün büyümeye katkısının devam edebilmesi için firmaların kâr etmesi, bunun için de her türlü desteğin verilmesi gerekir.GÜRSEL BARAN ATO BAŞKANI: Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi, coğrafyasındaki istikrarın devamı açısından da önem taşıyor.