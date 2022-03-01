Trabzonspor Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Trabzonspor Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda?
Trabzonspor Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor En sık aratılanlar arasında ise Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman ve Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Peki, Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta? işte merak edilenler...
Trabzonspor Antalyaspor maçı futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman ve Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak akşam maç keyfi yapmak isteyen kişiler araştırmalarını hızlandırdı. Maç hakkında yapılan tahminler de ilgiyle takip ediliyor. Oldukça aratılan Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman ve Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Trabzonspor Antalyaspor Maçı Ne Zaman?
Trabzonspor Antalyaspor maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman sorusu yer aldı. Trabzonspor Antalyaspor maçının bu akşam yani 1 Mart Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman ve Trabzonspor Antalyaspor maçı hangi kanalda soruları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Medical Park Stadı’nda oynanacak maçın 20.30’da başlayacağı belirtildi. Trabzonspor Antalyaspor maçı A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün oynanacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig maçlarının yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Spor Toto liglerinde oynanacak maçlar da ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte 1 Mart günü oynanacak karşılaşmalar;
19:30 Aluminij – Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 PSG – Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
20:30 Trabzonspor – Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30 Benevento – Cremonese İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Brescia – Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Ternana – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner TV
22:00 FC Emmen – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:15 Peterborough – Manchester City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
22:30 Arbroath – Partick İskoçya Championship Bilyoner TV
22:30 Cove Rangers – Queen of South İskoçya Challenge Cup Yarı Final S Sport Plus
22:30 Crystal Palace – Stoke İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
22:30 Alessandria – Como İtalya Serie B Bilyoner TV
22:45 Burnley – Leicester City İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
22:45 Union Berlin – St. Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Spor Smart, Smart Spor HD 22:45 Cardiff City – Derby County İngiltere Championship Bilyoner TV
22:55 Middlesbrough – Tottenham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
23:00 Manchester Utd – B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
23:00 Milan – Inter İtalya Kupası Yarı Final TRT Spor
23:00 Nice – Versailles Fransa Kupası Yarı Final
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