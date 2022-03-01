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Çağla Şikel Koronavirüse Mi Yakalandı? Çağla Şikel Sağlık Durumu Nasıl?

Çağla Şikel'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından birçok kişi ünlü sunucu hakkında endişelendi. Bu nedenle Çağla Şikel kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Çağla Şikel kimdir? Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı? Çağla Şikel sağlık durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 1.03.2022 - 11:55 Güncelleme: 1.03.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Çağla Şikel Koronavirüse Mi Yakalandı? Çağla Şikel Sağlık Durumu Nasıl?
Çağla Şikel sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs test sonucunu paylaştı. Bu paylaşımın ardından ünlü sunucunun sevenler Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı ve Çağla Şikel sağlık durumu nasıl konuları hakkında araştırmalara başladı. Birçok kişi Çağla Şikel’in sunduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmadığını görünce ünlü sunucu hakkında endişelendi. Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı ve Çağla Şikel sağlık durumu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Çağla Şikel Koronavirüse Mi Yakalandı?


Çağla Şikel sosyal medya üzerinden yaptığı dikkat çekici paylaşım sonrası birçok kişi tarafından merak edildi. Koronavirüs testi sonucunu paylaşan ünlü sunucu hakkında sevenleri detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çağla Şikel koronavirüse mi yakalandı sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Çağla ile Yeni Bir Gün programının yayınlanmaması sevenlerini endişelendirdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Çağla Şikel ilk defa test sonucunun pozitif olduğunu aktardı.


Çağla Şikel Koronavirüse Mi Yakalandı? Çağla Şikel Sağlık Durumu Nasıl?

Çağla Şikel Sağlık Durumu Nasıl?


Koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirten Çağla Şikel’in bu açıklamasından sonra birçok kişi Çağla Şikel sağlık durumu nasıl sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırıd. Çağla Şikel hayranlarının onu oldukça merak etmesinin ardından sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Çağla Şikel "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz." İfadelerini kullanarak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çağla Şikel Kimdir?


Çağla Şikel birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Çağla Şikel kimdir sorusu yer aldı. 2 Ocak 1979 yılında dünyaya gelen Çağla Şikel İstanbul doğumludur. Mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk ve sunuculuk yapmıştır. 1993’te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ortaokul mezunudur. Ardından üniversite eğitimini 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans yaptı. 1997 yılında Miss Turkey birincisi seçildikten sonra Miss World 1997 güzellik yarışması ile Europes Queen Of Beautyolarak seçildi. Birçok mankenlik deneyimi yaşayan Çağla Şikel hayatına oyunculuk, sunuculuk ve mankenlik yaparak devam etmektedir. Çağla Şikel’in bulunduğu projeler ise şu şekilde;


Oyuncu 
Zehirli Çiçek, (2000)
Cennet Mahallesi, (Sultan Erdağı), (2004-2007)
Görgüsüzler, (Sultan), (2008)
Avrupa Yakası, (Melek), (2008)
Bugün Ne Giysem
Dostlar Mahallesi, (2017)
TOLGSHOW, (2018) - Kendisi (Konuk)
Jet Sosyete, (2018) - Kendisi (3. bölüm)

Sunucu 
Aile Boyu
Şehirler Yarışıyor
İlle de Roman Olsun
Her Şey Dahil
Tabu (yarışma)
Kız Tarafı Erkek Tarafı (2015)
Ben Söylerim (2017)
Hepsi Benim (2020-2021)
Çağla ile Yeni Bir Gün (2018-günümüz)
Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık (2021)

Çağla Şikel Koronavirüse Mi Yakalandı? Çağla Şikel Sağlık Durumu Nasıl?

Video Klipler
"O'nun Vedası" - Yaşar (1996)
"Çiçeklendim" - Emel Müftüoğlu (1998)
"Benimle Evlenir misin?" - Çelik (1998)
"Ölümsüz Aşklar" - Alişan (2016)

Reklamlar
Clear (2009)[11]
ABC (2010)
Hepsiburada.com (2014)
Vernel (2014)
Enpara.com (2017)[12]
Çetmen (2019)
Ace (2019)
EasyFishOil (2019)

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