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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri her ülkeye sıçrıyor! 'Savaş' demeyen Savunma Bakanı için şok karar!

Tüm dünyada taşları yerinden oynatan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunun etkileri her ülkeye sıçrıyor. Bulgaristan'a da yansıyan kriz nedeniyle Savunma Bakanı'nın koltuğu sallantıda.

Ekleme: 28.02.2022 - 14:10 Güncelleme: 28.02.2022 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Stefan Yanev'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'savaş' olarak nitelendirmekte isteksiz davranması üzerine, görevden alınmasını önereceğini söyledi.

Petkov, merkez koalisyon hükümetinin Yanev'in görevden alınmasına karar vermek için bir toplantı yapacağını, kendisinin de yeni bir savunma bakanı önereceğini belirtti.

NATO üyesi Bulgaristan, hafta sonu tüm Rus uçaklarına sahasını kapattığını açıkladı. Bulgaristan ayrıca, Ukrayna'ya Rus işgalcilerin önünü kesmek için askeri yardım göndereceğini de duyurdu.

Ukrayna lideri Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, "Son dört günde saldırılarda 16 çocuk öldü, 46 çocuk da yaralandı" dedi ve şu ana kadar 4 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.
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