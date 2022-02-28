İstanbul’a Kar Yağacak Mı? 28 Şubat Hava Durumu Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta içi yağmur yağışının etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul'a kar yağacak mı sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman? 28 Şubat hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...
28 Şubat hava durumu birçok vatandaş tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul'a kar yağacak mı ve bugün hava nasıl soruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından hafta içi soğuk havaların geri geleceği belirtildi. İstanbul'da olumsu hava koşullarının etkili olmasıyla birçok kişi hava durumu hakkında araştırmalara başladı. 28 Şubat hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İstanbul'a Kar Yağacak Mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta içi olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul'da kar yağacak mı sorusu yer alıyor. Prof. Dr. Orhan Şen tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur akşam bitiyor. Sıcaklık 9 derece olacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.
28 Şubat Hava Durumu
28 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte illere göre 28 Şubat hava durumu;
Edirne: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 5
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu