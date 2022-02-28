İstanbul’a Kar Yağacak Mı? 28 Şubat Hava Durumu Nasıl?

İstanbul'a Kar Yağacak Mı?







28 Şubat Hava Durumu

birçok vatandaş tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaların ardından hafta içi soğuk havaların geri geleceği belirtildi. İstanbul'da olumsu hava koşullarının etkili olmasıyla birçok kişi hava durumu hakkında araştırmalara başladı.ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta içi olumsuz hava koşullarının etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Prof. Dr. Orhan Şen tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada “Bugün Trakya da kar görülecek. Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğusu Ankara, Kırıkkale ve Çorum da kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur diğer yerlerde yağmur. Akşam yağış doğuya kayacak Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. İstanbul akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur akşam bitiyor. Sıcaklık 9 derece olacak” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca İstanbul'da Çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 28 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte illere göreEdirne: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlıİstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 18Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 15Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 5Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluBOLU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDİYARBAKIR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 14°CParçalı, zamanla çok bulutluŞANLIURFA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıHAKKARİ °C, 8°CParçalı, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluVAN °C, 6°CParçalı, zamanla çok bulutlu