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Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekatın 5. gününde esir alınan Rus askerlerinden şoke eden itiraflar geldi. Ukraynalı yetkililer tarafından görüntüleri yayınlanan Rus askerleri "Tatbikat var dediler, kandırıldık, savaş istemiyoruz" yanıtını verdi.

Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Ekleme: 28.02.2022 - 12:56 Güncelleme: 28.02.2022 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu. Ukraynalıların direnişi ile Rus birliklerinin ilerleyişi yavaşlarken Ukraynalı yetkililerin Telegram üzerinden esir alınan Rus askerlerin sorgulandığı anları yayınladı.

Ukraynalı yetkililer yakalanan, yaralanan ve Rus askerlerinin görüntülerini paylaşmıştı.Konuşabilecek durumda olan Rus askerleri ise sorguya çekildi.

Videoların çekildiği tarih ve konumu paylaşılmazken Rus askerlerin açıklamaları görüntülere böyle yansıdı. Askerlerden biri, 'Askeri tatbikat sebebiyle geldik.Fakat bize yalan söylediler. Şimdi buradayız' ifadelerini kullandı. Başka bir asker ise; 'Bize bunun bir tatbikat olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu söylediler' dedi

İngiliz Guardian gazetesi, Kendisini Rostov bölgesinde bulunan bir keskin nişancı birliğinin komutanı Leonid Paktishev olarak tanımlayan yaralı bir askerin ailesine ulaşmayı başardı.

ONUN ORADA SAVAŞTIĞINI BİLMİYORDUM

Paktishev'in kız kardeşi Yelena Polivtseva, 'Kardeşimin yakalandığı görüntüyü gece bana gönderdiler. Tamamen şok oldum. Onun orada savaştığını bilmiyordum' saldırısı sonrası
yaptırım listesine alınmışlardı!  Ayrıca 'Onun da bu durumun farkında olduğunu sanmıyorum' yorumunu yaptı. Ukraynalı yetkililerin paylaştığı videolar ile ilgili Rusya yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece sadece, 'Yoldaşlarımızdan bazıları öldü ve yaralı olarak ele geçirildi. Fakat ortadan kaldırılan Ukraynalı milliyetçilerin
sayısı Rusya'nın zayiatından çok daha fazla' açıklamasını yaptı.

Dün ortaya çıkan görüntülerde ise; Bir Ukraynalı askerin 'Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler biliyorsunuz değil mi?' sorusuna Rus askerler şöyle cevap verdi.

'Evet biliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk.


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