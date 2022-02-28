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Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor

Zararlı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları birçok hastalığa yol açabiliyor. Düzenli ve sağlıklı beslenmek ise hastalıklara yakalanma riskini azalttığı gibi yaşamı kaliteli hale getirerek daha uzun yaşamayı mümkün kılıyor. Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada bazı besinlerin ömrü 95 yaşına kadar uzatabileceğini söyledi. İşte o besinler…

Ekleme: 28.02.2022 - 11:56 Güncelleme: 28.02.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Canan Karatay'dan yeni formül: Eritip içenler 95 yaşına kadar yaşıyor
Beslenme alışkanlıklarını düzenlemek hem psikolojik hem de fiziksel olarak birçok hastalığı önlüyor. Yaşam kalitesini arttırıyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay beslenmenin sağlık için önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre doğru beslenerek yaşamınızı uzatabilirsiniz.

“KIZARTMA KANSEROJENDİR, TEHLİKELİDİR”

Söyleşi programının ardından DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, yaz aylarının yaklaştığı bugünlerde insanların sağlıklı beslenmeleri için neler yemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Karatay; “Karadeniz insanı bol bol hamsi yiyor ama hamsiyi kızartmamalısınız. Kızartmayın deyince bana kızıyorlar ama kızartınca sağlık için tehlikeli oluyor. Kızartma kanserojendir, tehlikedir.

KÖY TEREYAĞINI SABAH AKŞAM TÜKETEBİLİRSİNİZ

Köy tereyağını sabah akşam yiyebilirsiniz. Sabah akşam eritip içebilirsiniz. Fındık, çay çok önemli. Bol bol fındık tüketip çay içebilirsiniz. Fındık, fıstık, çıtır çıtır, hem kan yapar, hem ısıtır. Fındık doğanın hem mineral, vitamin, karbonhidrat, omega3 deposudur.

ÇAYIN İÇİNDE GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN VARDIR

Bunun yanında çay da çok önemli. Bol bol çay içeceksiniz. Şekersiz olmak kaydı ile. Bol bol çay içebilirsiniz. Çay dinç tutar. En güçlü antioksidan vardır içerisinde. Onun için bol bol içmenizde fayda vardır. Çay da kahve de öneriyorum” dedi.

KUYRUK YAĞI 90-95 YAŞINA KADAR YAŞATABİLİR

Bütün Anadolu'da sabah öğlen kavurma yeme kültürünün olduğunu hatırlatan Karatay, şöyle dedi: 'Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

TRANS YAĞLAR VE MARGARİNLER TEHLİKELİDİR

'Yağ dokunuyor kalp hastalığı yapıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin dediğimiz yağlar tehlikelidir. Yoksa senelerdir asırlardır yediğimiz köy tereyağları neden tehlikeli olsun. Evvel yoktu, rivayet yeni çıktı.”
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