Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu! Dünyayı şaşkına çeviren görüntüler!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar bu sabah Harkov'da şiddetini artırdı. Çatışmalar amatör kameralara saniye saniye yansıdı.Yetkililer, "Düşman yerleşim yerlerine haince saldırıyor. 9 katlı bir bina bombaların hedefi oldu.1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, onlarca kişi tahliye edildi" ifadelerini kullandı.Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Rus ordusu şehirde ilerlemeye başladı.Bir grup asker marketleri, bir grup asker ise bankaları hedef aldı. Rus askerlerinin banka soygunu kameralara böyle saniye saniye yansıdı.Öte yandan sosyal medyada Rus birliklerin şehirde olduğunu gösteren videolar peş peşe paylaşılıyor.