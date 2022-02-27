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Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?

27 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 27 Şubat hava durumu nasıl? 27 Şubat hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 27.02.2022 - 09:16 Güncelleme: 27.02.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre hafta içinden itibaren şiddetli yağış etkili olacak: Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında kar ne zaman yağacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları yer aldı. Uzun süredir devam eden güneşli havaların etkisinin hafta içi son bulacağı belirtildi.27 Şubat hava durumu ve bugün hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Hava Sıcaklıkları Düşecek Mi?


Hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava sıcaklıkları düşecek mi ve kar ne zaman yağacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre hafta içi ülkenin birçok kesiminde şiddetli yağışlar görülecek. Ayrıca Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.


Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?

27 Şubat Hava Durumu Nasıl?


27 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlerin ardından hava sıcaklıklarının düşeceğini öğrenen vatandaşlar illere göre havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Şubat hava durumu;

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?

ADANA °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

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