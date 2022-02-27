Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?
27 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 27 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 27 Şubat hava durumu nasıl? 27 Şubat hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre hafta içinden itibaren şiddetli yağış etkili olacak: Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında kar ne zaman yağacak ve hava sıcaklıkları düşecek mi soruları yer aldı. Uzun süredir devam eden güneşli havaların etkisinin hafta içi son bulacağı belirtildi.27 Şubat hava durumu ve bugün hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hava Sıcaklıkları Düşecek Mi?
Hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hava sıcaklıkları düşecek mi ve kar ne zaman yağacak sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre hafta içi ülkenin birçok kesiminde şiddetli yağışlar görülecek. Ayrıca Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.
27 Şubat Hava Durumu Nasıl?
27 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlerin ardından hava sıcaklıklarının düşeceğini öğrenen vatandaşlar illere göre havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Şubat hava durumu;
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ADANA °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu