Meteoroloji’den Kar Uyarısı! 27 Şubat Hava Durumu Nasıl?

Hava Sıcaklıkları Düşecek Mi?



27 Şubat Hava Durumu Nasıl?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre hafta içinden itibaren şiddetli yağış etkili olacak: Özellikle İstanbul’da Çarşamba günü karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Uzun süredir devam eden güneşli havaların etkisinin hafta içi son bulacağı belirtildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Hava sıcaklıklarının nasıl ilerleyeceği vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre hafta içi ülkenin birçok kesiminde şiddetli yağışlar görülecek. Ayrıca Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlerin ardından hava sıcaklıklarının düşeceğini öğrenen vatandaşlar illere göre havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. İşte 27 Şubat hava durumu;İSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 10°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlıAFYONKARAHİSAR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlıADANA °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlıISPARTA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmurluANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlıKAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluKASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu