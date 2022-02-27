  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte merakla beklenen 3 tarih

Asgari ücret, emekli ve memur zammı 2022'in belli olmasının ardından gözler 3600 ek gösterge, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi ve sözleşmeli memura kadro çalışmalarına döndü. Türkiye'de milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek 3 kritik çalışma için, '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, EYT'de son durum, sözleşmeliye kadro geliyor mu' soruları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Öte yandan çalışma hayatında yeni dönemin kapılarını açacak bu düzenlemeler için tarihler netleşiyor.

EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte merakla beklenen 3 tarih
Ekleme: 27.02.2022 - 11:48 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte merakla beklenen 3 tarih
2022 yılınına girilmesiyle beraber 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi için çalışmalar hızlandı. Hükümet, 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla beraber öncelikle asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesini çözdü. Şimdi öncelikli gündem 3600 ek gösterge çalışması olarak dikkat çekerken, ardından sözleşmeyi kadro, ardından da EYT düzenlemesi ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşması bekleniyor.

Milyonlarca kişi, "EYT'de son durum ne, sözleşmeli personel kadro düzenlemesi ne zaman, 3600 ek gösterge son dakika' başlıklarıyla araştırmalarını sıklaştırdı.

İLK ADIM ASGARİ ÜCRET 2022 OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hükümet harekete geçti. Asgari ücret net yüzde 50'nin üzerinde artarak 2.825,90 TL'den 4.253,40 TL'ye yükseltildi. Asgari ücretten ve bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısmından gelir ve damga vergisi kaldırılarak işveren de büyük destek aldı. Bu dönemde hem çalışanın yüzü güldü hem de işveren üzerindeki malü yük hafifletildi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLEŞTİ

2021 yılının ikinci yarısının enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından, 2022 yılının ilk yarısında uygulanacak emekli ve memur zammı netleşti. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 2,5 ilave artış alarak yüzde 30,95 düzeyinde maaş zammı aldı.

Emekli zammı yüzde 25'i aşarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları 1.500'den 2.500 TL'ye çıkarıldı. Bütün maaşlar böylece enflasyon üzerinde artış kaydederken, emeklinin gözü artık Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde olacak. Bayram ikramiyelerinde de önemli artışlar bekleniyor.

EN ÖNCELİKLİ GÜNDEM 3600 EK GÖSTERGE MESELESİ

Asgari ücret, emekli ve memur zammı meselesinin çözüme kavuşmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi artık en öncelik gündem maddesi halini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Memur-Sen ile birlikte ilk toplantıyı gerçekleştirirken, 3600 ek gösterge taslağı da netleşmeye başladı. 3600 ek gösterge için ikinci toplantının ise 16 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MAYIS 2022'DE YASALAŞACAK

Temelde emekli maaşı ve emeklilik ikramiyesi için artış anlamına gelen 3600 ek gösterge düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Mayıs ayında TBMM'ye gelmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bakan Bilgin, kamu çalışanlarının yeni 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber adil ve beklentileri karşılayacak bir şekilde yapılacağını vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE İLE YILLIK MALİYET 20 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

3600 ek gösterge ile beraber yıllık maliyetin 20 milyar lirayı aşması beklenirken, düzenlemeden yaklaşık 2 milyon memurun faydalanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞI BU YENİLİKLERE İŞARET ETTİ

Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
"Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.

Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak.

İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR İÇİN TEMMUZ AYI ÖN PLANA ÇIKTI

500 binden fazla sözleşmeli memurun beklediği, 'Sözleşmeliye kadro düzenlemesi' için düğmeye basıldı. Ağustos 2021'de ilk kez toplu sözleşme metnine giren ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' olarak gündeme gelen yeni düzenlemenin 3600 ek gösterge ile birlikte çalışması yürütülüyor. Belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu personeli için kritik düzenleme için Temmuz ayı ön plana çıkıyor.

EYT'DE SON DURUM: EYT DÜZENLEMESİ 2022 YILI BİTMEDEN ÇÖZÜME KAVUŞACAK

3600 ek gösterge ve 'Sözleşmeliye yeni haklar' düzenlemelerinin sonuca vardırılmasının ardından en öncelikli gündem Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden EYT düzenlemesi için teknik konularda çalışmalara başladı. Mayıs ayının ardından EYT için son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak.

EYT ÇALIŞMALARI TEMMUZ AYININ ARDINDAN HIZ KAZANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem kamuoyu beklentisi hem de EYT temsilcilerinin isteklerini dinleyecek. EYT düzenlemesi için 3600 ek göstergede olduğu gibi taslaklar hazırlanacak. EYT düzenlemesi için son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Düzenlemenin 2022 yılı bitmeden sonuca vardırılması bekleniyor.

"EYT SORUNUNU SADECE CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZER"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle Rusya'ya ait hedefleri vurma anı
Ukrayna bu görüntüleri tüm dünyaya servis etti! Esir alınan Rus askerlere şok soru: Sizi bir et parçası gibi…
Rusya Ukrayna savaşında dakika dakika son durum: Ukrayna'da direniş güç kazanırken, Rusya'dan yeni füze saldırıları!
Rusya'dan müzakere açıklaması...
Ukrayna lideri Zelenskiy: Rus işgal güçleri ambulanslar dahil her şeye saldırıyor
EYT düzenlemesi, 3600 ek gösterge ve sözleşmeliye kadro müjdesi! İşte merakla beklenen 3 tarih
Trump'tan Biden'a zehir zemberek sözler! Putin 'Davul çalar gibi oynuyor'
Karanlıkta başlayan direniş: Sessiz sedasız 'tek bir şey için' silahlanıyorlar...
Ukrayna'daki savaştan kaçış sürüyor! Gözyaşı treni...
Casusluktan tutuklanan savcı, İranlı istihbaratçıları adliyede ağırlamış
Elon Musk'tan Rusya Ukrayna savaşı adımı: Starlink uydularını aktif etti
Elektrikte indirim sağlayacak formül: Yeni tarife 1 Mart'ta başlıyor
Ukrayna'da muhalif lider Petro Poroşenko Rusya karşısında silahlanıp hükümetin yanına geçti! Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz görüntüleri akıllara geldi
AB'den Rusya'ya yaptırım! SWIFT sisteminden çıkarılıyorlar
Joe Biden'dan Üçüncü Dünya Savaşı açıklaması
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Bayraktar TB2'ler Rusya'ya cephane taşıyan treni imha etti
Zelenski'den müzakere açıklaması
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Bakan Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla görüştü: Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz
Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!

Dünya Rusya Ukrayna savaşına kilitlenmişken Kuzey Kore'den tehlikeli hamle!

Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de 'Hayır duası' istediler

Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de 'Hayır duası' istediler

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu? Hocalı Katliamında kaç kişi hayatını kaybetti?

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Ankara'daki Ukrayna protestosunda duygu dolu anlar: Gözyaşlarını tutamadılar

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Tarımsal destek ödemesinin yatırılacağı tarih belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!