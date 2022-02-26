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ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek amacıyla Avrupa'ya ek kuvvet gönderme emri verdi. Biden yaptığı açıklamada, "Rusya Batı'yı bölemedi. Değerlerimizi paylaşanlara NATO'nun kapıları açık" dedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Ekleme: 26.02.2022 - 00:05 Güncelleme: 26.02.2022 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından NATO, AB ve ABD'den peş peşe sert tepkiler ve yaptırım açıklamaları geldi. Rusya-Ukrayna savaşının ikinci gününde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AVRUPA'YA EK KUVVET EMRİ

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Avrupa'daki kapasitesini artırmak ve NATO'ya destek amacıyla Avrupa'ya ek kuvvet gönderme emri verdi.

'RUSYA BATI'YI BÖLEMEDİ'

Biden yaptığı açıklamada, 'Rusya Batı'yı bölemedi. Değerlerimizi paylaşanlara NATO'nun kapıları açık' dedi.

ABD'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, 'Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır.' ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

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