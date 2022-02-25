Ukrayna’dan flaş çağrı! Molotof kokteyl detayı şoke etti!

Rusya’nın Ukrayna işgali ikinci günüde de büyük bir şiddet ve yıkımla devam ediyor. Rus kuvvetleri başkent Kiev’e ilerlerken ülkenin birçok noktası ağır çatışma altında. Başkent Kiev çevresinde Rus birlikleri, Ukrayna ordusu tarafından engellenmeye çalışılıyor. Ukrayna ordusu, sivilleri de desteğe çağırırken Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir son dakika çağrısı büyük yankı uyandırdı. İşgal edilme tehlikesindeki Kiev’de halka “Molotof kokteyl” çağrısı yapıldı.

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde büyük bir şiddetle devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda başlayan Rus saldırıları, bugün oldukça şiddetli bir şekilde başkent Kiev'i hedef almış durumda.BAŞKENT KİEV ÖLÜMÜN GÖLGESİNDEKiev güne ağır bombardıman saldırılarıyla uyandı. Başkenti ele geçirmeye çalışan Rus kuvvetleri hem havadan hem de karadan kente yönelik büyük saldırılar gerçekleştirdi.Rusya, hava harekatlarının yanı sıra karadan da kenti baskı altına aldı. Ukrayna ordusu, Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kentin etrafındaki 3 köprüyü havaya uçurdu.Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Rus askeri birliklerine ait tank konvoyunun İvankov ve Çernigiv tarafından başkent Kiev'e girmek üzere olduğunu bildirdi.Rus birliklerinin her an ele geçirmesi beklenen başkent Kiev için Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan sivillere flaş bir çağrı geldi."MOLOTOF KOKTEYL HAZIRLAYIN"Savunma Bakanlığı, resmi hesabından yaptığı çağrıda vatandaşların Kiev ve çevresinde farkettikleri askeri hareketliliği anbean raporlamalarını istedi.Kiev'in içine ilerleyen Rus birliklerinin ne pahasına olursa olsun durdurulması gerektiğini belirten bakanlık, düşmanı etkisiz hale getirmek için halka "Molotof kokteyl hazırlayın" çağrısında bulundu.