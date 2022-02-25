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Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti: Ben değil 'biz' olamadığımızdan istifa ediyorum

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, "Ben değil 'biz' olamadığımızdan istifa ediyorum" dedi.

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti: Ben değil 'biz' olamadığımızdan istifa ediyorum
Ekleme: 25.02.2022 - 11:55 Güncelleme: 25.02.2022 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti: Ben değil 'biz' olamadığımızdan istifa ediyorum
Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini açıkladı…

İstifasını Twitter üzerinden duyuran Çelebi, Memleket Partisi'ne verdi, veriştirdi.

2 MİLLETVEKİLİ KALDI
Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü.

Mehmet Ali Çelebi'nin açıklaması şöyle:

“BEN DEĞİL, BİZ OLAMADIĞIMIZDAN...”
“Israrlı uyarılarıma rağmen, 'ben' değil 'biz' olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü, Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.”

“HEPSİ BAŞIMIN TACIDIR”
“Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir” diyen Çelebi, sözlerini söyle tamamladı:

“Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum.”

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti: Ben değil 'biz' olamadığımızdan istifa ediyorum

ÖNCE GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINI BIRAKTI
Çelebi, partideki genel başkan yardımcılığı görevinden de geçen ay ailesinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ayrılmıştı.
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