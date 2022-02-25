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Kira geliri olanlar için iki beyan yöntemi! İndirim alabilirsiniz...

Kira geliri elde edenler için iki beyan yöntemi var. Kiradaysanız ya da eviniz için masraf yapmışsanız gerçek gider yöntemi ile indirim alabilirsiniz.

Kira geliri olanlar için iki beyan yöntemi! İndirim alabilirsiniz...
Ekleme: 25.02.2022 - 09:43 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Kira geliri olanlar için iki beyan yöntemi! İndirim alabilirsiniz...
2021 yılında evlerini kiraya verip gelir elde edenler Mart ayı içinde bu gelirlerini beyan edecek. Dolayısıyla bir vergi çıkacak. Ancak evle ilgili
bazı harcamalar yapmışsanız veya kira ödüyorsanız tüm bu masraflarınızı vergi matrahınızdan düşebilirsiniz. 2021'de 7 bin liradan daha
yüksek bir kira geliri elde etmişseniz beyanname vereceksiniz.

NASIL DOLDURULUR?
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'gib. gov.tr' internet adresine girdiğinizde sizi yönlendiren bilgiler yer alıyor. T.C. kimlik numaranızı girerek
işlemleri başlatıyorsunuz. Götürü sistemini seçerseniz otomatik olarak indirim oluyor. Gerçek gideri seçerseniz bu kez giderleriniz soruluyor.

NASIL DÜŞÜRÜLÜR?
Şu giderler verginizi azaltır: "Aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, yönetim ve sigorta giderleri, konutu krediyle alınmışsa faiz giderleri,
ev sahibi başka bir yerde kirada oturuyorsa kira giderleri, kiraya verilen konut için ödenen vergi, resim, harç, şerefiye, amortismanlar ile
onarım ve bakım giderleri..."

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ:
2021 yılı kira geliri:24.000 TL
İstisna tutarı: 7.000 TL
Kalan gelir tutarı: 17.000 TL
Ev için yapılan harcamalar: 7.500 TL
İndirilebilecek gider: 5.312,50 TL
Vergiye tabi kazanç: 11.687,50 TL
Hesaplanan gelir vergisi: (%15) 1.753 TL
Damga vergisi: 132,30 TL


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