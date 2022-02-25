25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 25 Şubat'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı." dedi.
Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaştı.
25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.