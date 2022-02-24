Taraflarda peş peşe açıklamalar: Savaş uçaklarını düşürdük

Ukrayna Ordusu, hava unsurlarının Luhansk'ta 5 Rus uçağı ile 1 Rus helikopterinin vurulduğunu açıkladı. Rusya bunu yalanlarken, Rusya yanlısı ayrılıkçılar da Luhansk'ta bir Ukrayna savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Ukrayna, Luhansk'ta 5 Rus uçağı ile 1 Rus helikopterinin vurularak düşürüldüğünü duyurdu.Rusya yanlısı ayrılıkçılar da yaptıkları açıklamada, 'Luhansk'ta bir savaş uçağını vurduk' açıklaması yaptı.RUSYA'DAN AÇIKLAMARusya Savunma Bakanlığı, 'Ukrayna toprakları üzerinde düşürüldüğü iddia edilen Rus uçağına ilişkin yabancı medyanın verdiği bilgiler gerçekle örtüşmemektedir' açıklamasında bulundu.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, 'Ukrayna sınır servisinin askerleri, Rus birliklerine karşı herhangi bir direniş göstermiyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hava savunma araçları bastırıldı. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hava üslerinin askeri altyapısı bozuldu' denildi.