Rusya Ukrayna savaşına Çin'den tepki çeken açıklama: Bu işgal değil

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna topraklarına harekat düzenlemesi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. ABD ve NATO olmak üzere çok sayıda ülkeden kınama, yaptırım ve itidal açıklamaları gelirken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying'in açıklamaları büyük tepki topladı.Rusya'nın Ukrayna konusunda başından beri yanında duran birkaç ülkeden biri ve en büyük müttefiki olan Çin'in yaptığı ilk açıklama ise dünya çapında büyük tepki topladı. Çin'in resmi açıklamasında 'işgal' kelimesini kullanmaktan bilinçli olarak kaçınılması dikkat çekti.RUSYA'YA ASKERİ TEÇHİZAT SAĞLANACAK MI?Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chungying, Rusya'nın askeri harekat kararının ardından açıklama yaptı. Hua Chunying, bu konuda Çin'in yaklaşımının ABD'nin yaklaşımından niteliksel olarak farklı olduğunu belirterek, "Çatışma riskini gördüğümüzde birbirimize silah sağlamak için inisiyatif almıyoruz. ABD'nin, Ukrayna'ya yaptığı gibi askeri tesis ve teçhizat sağlamayacağız. Güçlü bir ülke olarak Rusya'nın bu konuda Çin'e veya diğer ülkelere ihtiyacı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'İŞGAL' DENİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZChunying yaptığı açıklamada, yabancı gazetecilerin Rusya'nın askeri müdahalesini "işgal" olarak tanımladığını ancak kendilerinin bunu kabul etmediklerini söyledi. Pekin yönetimi, Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu belirtti.Çin hükümeti Ukrayna işgaliyle birlikte Rusya'ya karşı açıklanan yaptırımları kınadı ve bunların hepsini reddettiklerini bildirdi.ABD VE MÜTTEFİKLERİNİ SORUMLU TUTTUBütün bunların yanı sıra Çin'den yapılan açıklamalarda Ukrayna'da yaşanan durum için bir kez daha diyalog çağrısında bulundu yaşananlardan ABD ve müttfiklerini sorumlu tutarak bu devletlerin durumu kötüleştirdiğini ifade etti.Dünya çapında Rusya'ya karşı devreye alınan ekonomik yaptırımları da delmek isteyen Çin, Rusya'dan buğday ithaline de onay verdi. Rusya dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri olmasına rağmen yıllardır devam eden yaptırımlar nedeniyle bu durumdan fayda sağlayamıyor.Çin, Ukrayna'da yaşayan vatandaşları için de bir uyarı metni ve açıklama yayınladı.Açıklamanın en dikkat çekici kısmında Ukrayna'da bulunan Çin vatandaşlarına "Eğer araçlarınızla uzun mesafe yolculuk yapmayı tercih edecekseniz araçlarına birer Çin bayrağı takın." denildi.Uyarı metninde "Sosyal durum şu an için kaotik. Özellikle ciddi sıkıntı yaşanan şehirlerde caddelerde yürümek sizi saldırı karşısında hedef haline getirebilir. Trafik her an durdurulabilir ve fırlayan beton parçalar sizi tehlike altına sokabilir." ifadelerine yer verildi.