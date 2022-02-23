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iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple, bir hafta aranın ardından geliştiriciler için yeni yazılım güncellemelerini piyasaya sürdü. iOS 15.4 beta 4 güncellemesi şu an indirilebilir.

iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler
Ekleme: 23.02.2022 - 21:31 Güncelleme: 23.02.2022 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
iOS 15.4 beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler
Apple, yeni özellikleri beta sürümüyle birlikte geliştiricilere sunmaya devam ediyor. iOS 15.4'ü test eden üretici, geçtiğimiz haftalarda iOS 15.4 beta 3 güncellemesini yayınlamıştı. Aradan bir hafta geçtikten sonra iOS 15.4 beta 4 güncellemesi de piyasaya sürüldü.

iOS 15.4 beta 4 güncellemesine ek olarak, iPad'ler içinde iPadOS 15.4 beta 4 güncellemesi de yayınlandı.Ayrıca akıllı saatler için watcOS'un yeni sürümünün çıktığını da belirtmekte fayda var.

iOS 15.4 BETA 4 İLE GELEN YENİLİKLER

OTA yoluyla geliştiricilere sunulan iOS 15.4 beta 4 güncellemesi,19E5235a yapı numarasıyla geliyor. Yeni güncellemenin detayları henüz Apple tarafından açıklanmadı. Her zaman olduğu gibi bu sürümdeki yeniliklerde kısa süre sonra açıklanacaktır. Ancak beta 3 sürümüyle birlikte Apple pek çok yenilik sundu.

iOS 15.4 ileiPhone kullanıcıları için ilk kez maske takarken FaceID desteği getirildi. Ayrıca iPadOS 15.4 beta ile, merakla beklenen Evrensel Kontrol özelliği de kullanıcılara ulaştı. Tüm bunlara ek olarak yeni güncellemeyle Apple 30'dan fazla yeni emoji, iCloud Anahtar Zinciri'nde küçük çaplı değişikler ve daha fazlasını da beta sürümleriyle sundu. iOS 15.4 beta 4'ün detayları ise resmi olarak açıklandığında tekrardan sizlerle paylaşacağız.

Şu anda beta sürecinde test edilen iOS 15.4, güvenilir kaynaklara göre mart ayının ortalarında piyasaya çıkacak. Ayrıca Apple mart ayında etkinlil düzenleyerek yeni ürünlerini de tanıtacak.
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