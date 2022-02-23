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23 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?

23 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, yağmur yağışı devam edecek mi? 23 şubat hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.02.2022 - 10:10 Güncelleme: 23.02.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
23 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?
23 Şubat hav durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Şubat hava durumu nasıl ve bugün hava nasıl soruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısının yapılmasıyla vatandaşlar yağmur yağışı devam edecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. 23 Şubat hava durumu nasıl ve yağmur yağışı devam edecek mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?


Yağmur yağışının ülke genelinde etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağmur yağışı devam edecek mi sorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak illerinde yağmur yağışlarının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.

23 Şubat Hava Durumu Nasıl?


23 şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 23 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. İşte illere göre 23 şubat hava durumu;

MARMARA
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

23 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?

TEKİRDAĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

23 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu


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