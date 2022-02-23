23 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?

Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?



23 Şubat Hava Durumu Nasıl?



23 Şubat hav durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli yağış uyarısının yapılmasıyla vatandaşlar yağmur yağışı devam edecek mi sorusuna cevap aramaya başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yağmur yağışının ülke genelinde etkili olmasının ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak illerinde yağmur yağışlarının aralıklı olarak devam edeceği belirtildi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte illere göre 23 şubat hava durumu;MARMARAÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluİZMİR °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 22°CParçalı, zamanla çok bulutluANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 21°CParçalı, zamanla çok bulutluISPARTA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluKAYSERİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurluBOLU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluDÜZCE °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluRİZE °C, 18°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutlu