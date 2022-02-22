İstanbul’da Sular Ne Zaman Gelecek? 22 Şubat İSKİ Su Kesintisi Listesi

22 Şubat İstanbul’da Sular Ne Zaman Gelecek?



İSKİ Telefon Numarası Nedir?



sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en merak ettiği konular arasında yerini aldı. Su kesintisi nedeniyle gerekli işlerini tamamlayamayanlar sık sık su kesintisinin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Bu nedenle arama motoruna yönelen vatandaşların İstanbul’da sular ne zaman gelecek veen sık aratılanlar arasında yerini aldı. Oldukça aratılanveiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok ilinde su kesintisi yaşandı. Mağdur olan vatandaşlar ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.Arıza Kesintiİlçe : B.ÇekmeceEtkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye MahArıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.02.2022 09:44Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : EsenyurtEtkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar MahArıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.02.2022 06:39Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : GüngörenEtkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.02.2022 09:54Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe : PendikEtkilenen Mahalleler : Esenyalı MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 22.02.2022 09:48Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İstanbul’da birçok semtte meydana gelen su kesintisi nedeniyle vatandaşlar tarafından en sık aratılan sorulardan biri desorusu oldu. 22 Şubat sabah saatlerinden itibaren bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İSKİ ile iletişime geçmek için 185 numarasını tuşlamanız yeterli olacaktır. Alo 185 hattı ile kolaylıkla İSKİ’ye ulaşarak dilek ve şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Ayrıca Alo 185 numarasının ücretli olup olmadığı da merak ediliyor. Türk Telekom şebekesine bağlı olan bu servis 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak hizmet vermektedir.veiçin cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.