İstanbul’da Sular Ne Zaman Gelecek? 22 Şubat İSKİ Su Kesintisi Listesi
22 Şubat İstanbul su kesintisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusu yer alıyor. Peki, İstanbul sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi ne zaman sona erecek? 2022 İSKİ su kesintisi olan iller listesi...
22 Şubat İstanbul su kesintisi listesi sabah saatlerinden itibaren vatandaşların en merak ettiği konular arasında yerini aldı. Su kesintisi nedeniyle gerekli işlerini tamamlayamayanlar sık sık su kesintisinin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Bu nedenle arama motoruna yönelen vatandaşların İstanbul’da sular ne zaman gelecek ve 22 Şubat İSKİ su kesintisi listesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Oldukça aratılan İstanbul’da sular ne zaman gelecek ve 22 Şubat İSKİ su kesintisi listesi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
22 Şubat İstanbul’da Sular Ne Zaman Gelecek?
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok ilinde su kesintisi yaşandı. Mağdur olan vatandaşlar ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat İstanbul’da sular ne zaman gelecek ve 22 Şubat İstanbul su kesintisi listesi yer alıyor. Konuyla ilgili olarak İSKİ tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 06:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ Telefon Numarası Nedir?
İstanbul’da birçok semtte meydana gelen su kesintisi nedeniyle vatandaşlar tarafından en sık aratılan sorulardan biri de İSKİ telefon numarası nedir sorusu oldu. 22 Şubat sabah saatlerinden itibaren bakım ve onarım çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İSKİ ile iletişime geçmek için 185 numarasını tuşlamanız yeterli olacaktır. Alo 185 hattı ile kolaylıkla İSKİ’ye ulaşarak dilek ve şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Ayrıca Alo 185 numarasının ücretli olup olmadığı da merak ediliyor. Türk Telekom şebekesine bağlı olan bu servis 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
İstanbul’da sular ne zaman gelecek ve 22 Şubat İstanbul su kesintisi listesi için cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.