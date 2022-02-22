Hürkuş'a askeri varyant! 540 saat uçtu...

Hürkuş'un yeni askeri varyantı 'hava yer entegrasyon uçağının' (HYEU) Tip Sertifikası çalışmaları tamamlandı.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde başlatılan Hürkuş Projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının desteğiyle gelişimini sürdürüyor.Projeyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının temel ve gelişmiş yeni nesil turboprop eğitim uçağı ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.Türkiye'nin sivil anlamda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı sertifikalı ilk milli uçağı Hürkuş'un yeni askeri varyantı Hürkuş HYEU için Tip Sertifikası çalışmalarında sona gelindi.Sertifika çalışmaları kapsamında ilgili tüm faaliyetlerin tamamlandığına işaret eden belge olan Tip Sertifikası tanımlanırken 540 saat uçuş gerçekleştirildi.Binlerce saat yer ve laboratuvar testi yapıldı, toplamda 1138 adet gereksinim tamamlandı.Gerekli tüm emniyet doğrulama faaliyetlerinin tamamlanmasıyla TUSAŞ, benzer askeri havacılık firmaları gibi ilk defa kendi belgesini yayınlayabilme başarısını gösterdi.Böylece Hürkuş HYEU'nun uçuşa elverişliliği de belgelenmiş oldu.Bu kapsamda, milli aviyonik süit giydirilen yeni Hürkuş konfigürasyonuna yönelik önemli bir kilometre taşı daha aşılmış oldu.TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 'Ülkemiz artık kendi sertifikasını uluslararası otoritelerin kabul ettiği kriterlerde yayınlama kabiliyetine erişmiş oldu. Bu kabiliyeti dünyada gerçekleştirebilecek az sayıda ülke arasında yer almaktan mutluyuz.Hürkuş ile başladığımız bu çalışmamızı ilerleyen dönemlerde diğer hava araçlarımız için de gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz.Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli havacılık endüstrimize güç katmayı sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.