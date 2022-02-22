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Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaş boyutuna geldi. Krizle ilgili olarak art arda gelişmeler yaşanırken, son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. İkili görüşmede krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Ekleme: 22.02.2022 - 22:44 Güncelleme: 22.02.2022 - 22:55 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasındaki krize çevrildi. Putin dün yaptığı açıklamanın hemen ardından operasyon talimatı verirken, Rus birlikleri Donbass'a doğru harekete geçti. Yaşanan bu gelişme uluslararası kamuoyunda tepki ile karşılandı. ABD ve AB ülkeleri Rusya'nın bu hamlesinden sonra Rusya'ya karşı yaptırım hamlelerini tek tek faaliyete geçirdi.

'KUZEY AKIM 2'YE ONAY VERİLEMEZ'

Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada 'Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez' dedi ve proje askıya alındı. Almanya tarafından yapılan bu hamle Rusya tarafında ise karşılık bulmadı ve Putin yaptığı açıklamada yaptırımlara karşı doğal gaz kozunu ortaya sürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE ALMANYA CUMHURBAŞKANI GÖRÜŞTÜ

Dünya kamuoyunda yaşanan bu gelişmeler sonrası iki ülke arasındaki krizin hangi boyuta taşınacağı merak konusu olurken, bir gelişme de Almanya Türkiye arasında yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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