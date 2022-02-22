Başkan Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasındaki krize çevrildi. Putin dün yaptığı açıklamanın hemen ardından operasyon talimatı verirken, Rus birlikleri Donbass'a doğru harekete geçti. Yaşanan bu gelişme uluslararası kamuoyunda tepki ile karşılandı. ABD ve AB ülkeleri Rusya'nın bu hamlesinden sonra Rusya'ya karşı yaptırım hamlelerini tek tek faaliyete geçirdi.Almanya Başbakanı Scholz yaptığı açıklamada 'Rusya'nın hamlesinden sonra Kuzey Akım 2'ye onay verilemez' dedi ve proje askıya alındı. Almanya tarafından yapılan bu hamle Rusya tarafında ise karşılık bulmadı ve Putin yaptığı açıklamada yaptırımlara karşı doğal gaz kozunu ortaya sürdü.Dünya kamuoyunda yaşanan bu gelişmeler sonrası iki ülke arasındaki krizin hangi boyuta taşınacağı merak konusu olurken, bir gelişme de Almanya Türkiye arasında yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki krizle ilgili değerlendirmelerde bulundu.