Sınır ötesi operasyona katılacak komandolar gözyaşı ve dualarla uğurlandı!

Suriye'de görev alacak askerler için Sason Komando Tabur Komutanlığı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Hür Kışlasında tören düzenlendi.Ailelerinin de katıldığı törenin ardından komandolar, Suriye'de terörden temizlenen El-Bab ilçesine dualarla uğurlandı.Aileleriyle vedalaşan askerler, duygu dolu anlar yaşadı.Mehmetçik, yaklaşık 3 ay görevlendirildikleri bölgede kalacak.Aileleri, çocukları ve yakınlarıyla kucaklaşarak vedalaşan komandolar, otobüslerle, Suriye'ye gönderildi.