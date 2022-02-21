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Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi!

Muğla'da üniveriste öğrencisi Pınar Gültekin'in boğularak öldürülüp, cesedinin de varilde yakılması Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri olmuştu. Jandarmadaki sorugusunda suçunu itiraf eden katil Cemal Metin Avcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10’uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi!
Ekleme: 21.02.2022 - 23:36 Güncelleme: 21.02.2022 - 23:42 / Editör: Ozge Selin
Pınar Gültekin davasında son dakika gelişmesi!
Muğla'da boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir davanın 10'uncu duruşmasında katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında, müşterek fail, eylem üzerinde ortak hakimiyeti ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gelen son dakika haberine göre Mertcan Avcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, davanın 14 Şubat'ta görülen 10'uncu duruşmasında Mertcan Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasının beklenmesine karar vermişti. Bir sonraki duruşmayı 11 Nisan saat 14.00'a ertelemişti.

ANNE VE BABASI HAKKINDAKİ KARAR BOZULMUŞTU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan'ın suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan haklarında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar da bozulmuştu.

AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA KARAR VERİLMİŞTİ

Başsavcılık, Pınar Gültekin cinayetinde şüpheliler Eda Avcı, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme olayı sonrasındaki bir zaman diliminde birlikte olay mahalline gidip suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirerek; ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

REZAN EPÖZDEMİR: BAŞKACA FAİLLERİN DE OLDUĞUNU İDDİA EDİYORDUK"

Karar sonrasında konuşan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Başından beri sürecin içerisinde başkaca faillerin de olduğunu iddia ediyorduk. Bütün hukuki yollara başvurduk ve bu iddianameyle yargılama önemli ölçüde genişledi. Bundan sonra da hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemiz devam edecek" demişti.

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