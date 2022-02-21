  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman? ESOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

ESOGÜ personel alımı başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ESOGÜ personel alımı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, ESOGÜ personel alımı ne zaman? ESOGÜ personel alımı başvuru şartları neler? ESOGÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.02.2022 - 12:22 Güncelleme: 21.02.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman? ESOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında ESOGÜ personel alımı ne zaman ve ESOGÜ personel alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. 5 Engelli işçi ve 17 Eski hükümlü alınacağı belirtildi. Bu nedenle engelli ve eski hükümlü vatandaşlar ESOGÜ tarafından yapılacak alımları dört gözle takip ediyor. İşe girmek isteyen engelli ve eski hükümlüler oldukça heyecanlı bir şekilde ilan hakkında detayları merak ediyor. ESOGÜ personel alımı ne zaman ve ESOGÜ personel alımı başvuru şartları neler sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

ESOGÜ Personel Alımı Ne Zaman?


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında ESGOGÜ personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. 5 engelli ve 17 eski hükümlü personel alımının İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla birlikte açılacağı belirtildi. Alımların bugünden itibaren başladığı ve 25 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceği aktarıldı. Kura çekimi ise sat 14.00’da yapılacak.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman? ESOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

ESGOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek personel alımı hakkında en sık aratılanlar arasında ESOGÜ personel alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. Alımların bugünden itibaren başladığının belirtilmesinin ardından başvuru için gerekli şatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ESOGÜ personel alımı için gerekli şartlar;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Askerlikle ilgisi bulunmamak
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman? ESOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

ESOGÜ Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?


Alımı yapılacak işçilerle ilgili olarak en sık aratılanlar arasında ESOGÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. ESOGÜ için yapılacak alımlar ŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurusunu yapan adaylar başvuru ücretlerini www.ogu.edu.tr üzerinden yatırabilirler. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerekli başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

ESOGÜ personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve ESOGÜ personel alımı ne zaman sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!