Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Alımı Ne Zaman? ESOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

ESOGÜ Personel Alımı Ne Zaman?



ESGOGÜ Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

ESOGÜ Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. 5 Engelli işçi ve 17 Eski hükümlü alınacağı belirtildi. Bu nedenle engelli ve eski hükümlü vatandaşlar ESOGÜ tarafından yapılacak alımları dört gözle takip ediyor. İşe girmek isteyen engelli ve eski hükümlüler oldukça heyecanlı bir şekilde ilan hakkında detayları merak ediyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. 5 engelli ve 17 eski hükümlü personel alımının İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanla birlikte açılacağı belirtildi. Alımların bugünden itibaren başladığı ve 25 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceği aktarıldı. Kura çekimi ise sat 14.00’da yapılacak.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek personel alımı hakkında en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Alımların bugünden itibaren başladığının belirtilmesinin ardından başvuru için gerekli şatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ESOGÜ personel alımı için gerekli şartlar;-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.- Askerlikle ilgisi bulunmamak-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.Alımı yapılacak işçilerle ilgili olarak en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. ESOGÜ için yapılacak alımlar ŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurusunu yapan adaylar başvuru ücretlerini www.ogu.edu.tr üzerinden yatırabilirler. İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden gerekli başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.