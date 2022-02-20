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Yunanistan'da yanan gemiden kurtarılan Türkler yaşadıklarını anlattı

Yunanistan'dan İtalya'ya giderken yanan feribottan kurtarılan Türkler, 'Ne Yunanistan ne Arnavutluk kurtarma gemisi gelmedi, bizi İtalyan gemisi kurtardı' dedi.

Ekleme: 20.02.2022 - 23:20 Güncelleme: 20.02.2022 - 23:26 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da yanan gemiden kurtarılan Türkler yaşadıklarını anlattıGeçitiğimiz günlerde Yunanistan - İtalya seferini yaparken alevlere teslim olan feribotta 25 Türk’ten 21’i kurtarılarak önce Atina Başkonsolosluğu’na ardından Türkiye’nin Gümülcine Konsolosluğu’na gönderildi.

Buradan İpsala Sınır Kapısı’na yönlendirilen vatandaşlar ardından ise Türkiye’ye ulaştı.

"SON ANA KADAR BİZİ FİLİKALARA BİNDİRMEDİLER"
Feribottan tahliyelere geç kalındığını ifade eden Türk vatandaşları, “Son ana kadar bizi filikalara bindirmediler. Yaklaşık 10 dakika sonra olduğumuz yer yandı. Biz filikayla geminin yarısına kadar inmeden, bizim arabalarımız en üstteydi yangın orayı sardı. Gemi personeli de telaşlıydı. Onların da çok büyük çabası oldu, haklarını yiyemeyiz ama son ana kadar neden bekletildik onu bilmiyoruz. Filikalara geç alındık.

"NE YUNANİSTAN KURTARMA GEMİSİ GELİD NE DE ARNAVUTLUK"
Biz Arnavutluk’la Yunanistan’ın tam ortasındaydık. Filika ile denize indikten sonra 1-1.30 saat bekledik. Ne Yunanistan kurtarma gemisi geldi, ne de Arnavutluk. Biz sadece İtalyan gemisini gördük bizi onlar kurtardı. Toplanma merkezi gibi kapalı bir bölüme alındık. Kaydımız yapıldı, meyve suyu ve sandviç ikram ettiler. Gerekli şeyleri yapmaya çalıştılar. Çok kalabalıktık, 200-300 kişiydik. Sonsuz teşekkürler. Bizi vatanımıza kavuşturacaklar” ifadelerini kullandı.

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