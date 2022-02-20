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Tırnakta Neden Çukur Oluşur? Tırnak Şekil Bozukluğu Nasıl Geçer?

Tırnakta çukur oluşumu sık sık rastlanan rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kişi tırnakta çukur oluşumu neden olur sorusuna cevap arıyor. Peki, tırnakta neden çukur oluşur? Tırnakta şekil bozukluğu neden olur? Tırnakta şekil bozukluğu nasıl geçer? İşte merak edilenler...

Ekleme: 20.02.2022 - 16:30 Güncelleme: 20.02.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Tırnakta Neden Çukur Oluşur? Tırnak Şekil Bozukluğu Nasıl Geçer?
Tırnakta şekil bozukluğu birçok farklı duruma bağlı olarak çıkabilir. Çoğu kişide sık sık görülen bu rahatsızlık uzun süreli devam ettiğinde hayat kalitesini düşürecektir. Bu nedenle bu durumdan muzdarip olanların en sık arattıkları arasında tırnakta çukur neden oluşur ve tırnak şekil bozukluğu nasıl geçer soruları yer alıyor. Altta yatan nedenlerin titizlikle çözülüp gerekli tedavinin uygulanması tırnak sağlığı için oldukça önemlidir. Tırnakta çukur neden oluşur ve tırnak şekil bozukluğu neden olur sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Tırnakta Neden Çukur Oluşur? Tırnak Şekil Bozukluğu Nasıl Geçer?

Tırnakta Şekil Bozukluğu Neden Olur?


Tırnakta çukur oluşması birçok kişinin yaşadığı durumlar arasında yer alıyor. Çoğu zaman bu durum ciddi bir tehlike barındırmaz. Fakat uzun süreli devam eden bir rahatsızlıksa mutlaka alanında uzman bir doktora danışmanız tavsiye edilir. Kaşık tırnak oluşumu olarak da adlandırılan bu durumu yaşayanlar tırnakta şekil bozukluğu neden olur ve tırnakta neden çukur oluşur sorularına cevap arıyor. Okan Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa tırnakta oluşan bu şekil bozukluğunun başka hastalıkların belirtisi olabileceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak , "Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi başka renk ise gizli bir sağlık probleminiz olabilir. Yeşil tırnaklar, bakteriyel enfeksiyonun göstergesidir. Kırmızı çizgiler, kalp kapağı enfeksiyonunun işareti olabilir. Mavimsi tırnaklar, kandaki oksijen seviyenizin düşük olduğunu gösterir. Mat tırnaklar, vitamin eksikliğinin işaretidir. Beyaz tırnaklar, hepatit gibi karaciğer hastalıklarının belirtisidir. Koyu renk şeritler, yaşlanma ve konjestif kalp yetmezliği ile bağlantılıdır" ifadelerini kullandı. Tırnaklardaki çukurlaşma sorunu ise bu kapsamda en merak edilenler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Şenbursa çukur tırnaklarla yaptığı açıklamada vücutta su tutulması, demir eksikliği ve bazı karaciğer rahatsızlıklarının bu duruma yol açabileceğini aktardı. Ayrıca bazı kalp hastalıklarının da çukur tırnak oluşumunu ortaya çıkarabildiğini belirtti. Tırnakta oluşan çukurlaşma için Küçük oyuklar ve çukurlar ellerinizi ihmal etmekten dolayı olabilir ya da sağlığınızla daha yakından ilgilenmeniz için bir uyarı olabilir. Oyuk tırnaklar sedef hastalığı, konnektif doku bozuklukları, alopecia areata (saç kaybına neden olan bağışıklık sistemi hastalığı), çinko eksikliği gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ellerinizi besin eksikliği belirtileri için sık sık kontrol edin. Tırnakların yüzeyi düz ve çok fazla hissedilmeyen ince çizgilerden oluşur. Belirgin çıkıntılar vücudunuzda bir şeylerin yanlış gittiğinin göstergesidir. Çıkıntılı tırnaklara sahip olanlarda görülen en sık problemler, demir eksikliği, artrit, lupustur. Losyonlara ya da tırnak bakım yağlarına ihtiyacınız yok. Eğer tırnaklarınız kuru ve inceyse hormon seviyenizi ölçtürmenizde fayda var. Tiroid hastalıkları tırnakların incelmesine neden olur. Kuru tırnaklar kolayca kırılır ve ayrılır. Mantar problemleri tırnaklarınızı ya kuru ya da nemli yapar. Hem tiroid hem de mantar problemleri tedavisi uzun sürer. Eğer tırnaklarınızda böyle bir değişiklik görürseniz hemen dikkate almalısınız." sözlerini ekledi. Bu nedenle siz de tırnaklarınızda bulunan şekil bozukluğunu dikkate alarak alanında uzman bir doktora danışmalısınız.


Tırnakta Neden Çukur Oluşur? Tırnak Şekil Bozukluğu Nasıl Geçer?

Tırnakta Şekil Bozukluğu Nasıl Geçer?


Tırnakta şekil bozukluğu için öncelikle bu rahatsızlığın nasıl ortaya çıktığını dikkate almanız gerekir. Bu durumu yaşayan birçok kişi tırnakta şekil bozukluğu nasıl geçer sorusuna cevap arıyor. Tırnakta şekil bozukluğu vitamin eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıktıysa özellikle demir eksikliği için gerekli vitaminleri alarak bu durumun iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Fakat gerekli vitaminleri almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve konu hakkında detaylı bilgi almalısınız.

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