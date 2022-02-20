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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bu asla kabul edilemez

CNN Türk yayınında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adada papazlara silah eğitimi gerilimiyle ilgili, "Bu asla kabul edilemez. Bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde oldu." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bu asla kabul edilemez
Ekleme: 20.02.2022 - 23:30 Güncelleme: 20.02.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bu asla kabul edilemez
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Tatar, Türkiye-Yunanistan görüşmeleri, Falyalı cinayeti ve adada papazlara silah eğitimi verilmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ADADA PAPAZLARA SİLAH EĞİTİMİ GERİLİMİ

Adada papazlara silah eğitimi gerilimiyle ilgili konuşan Tatar, "Bu asla kabul edilemez. Bunu gün yüzüne çıkarmamız yerinde oldu. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacakcsa kilise biraz geride durması gerekiyor. Kıbrıs'ta iki eşit halk vardır, bu bilinmeli." dedi.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye-Yunanistan görüşmelerine değinen Tatar, "Resmi müzakere değil, diyalogun olmasında fayda var." ifadelerini kullandı.

FALYALI CİNAYETİ

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bilgi veren Tatar, "Biz bu olayları asla tasvip etmeyiz. Bizim güvenlik güçlerimiz büyük bir başarı göstermekte. Bir takım delil ve bulgular var. Güvenlik kollarımız süreci aydınlatmaya çok yakındır. Hukuk ve adalet yoluyla gün yüzüne çıkacaktır." şeklinde konuştu.

YENİ KABİNE TOPLANIYOR

Tatar, KKTC'de kabinenin yarın onaylanacağını da sözlerine ekledi. Tatar, KKTC'de yeni bakanlar kurulunun toplanacağını belirtti.
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