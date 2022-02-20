İngiltere Kraliçesi'nden kötü haber!

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada; soğuk algınlığı semptomları yaşadığını belirtirken önümüzdeki hafta Windsor'da hafif olacak şekilde görevlerine devam etmesine beklendiği yer aldı. Tıbbi yardım almaya devam edileceği söylenen bu açıklamada aynı zamanda tüm uygun yönergeleri de takip edeceği bildirildi.Kraliçe'nin virüsü kaptığı hafta içerisinde Prens Charles ile doğrudan temas kurduğu bilinirken, Galler Prensi ile bir süre vakit geçirdiği düşünülüyor. Prens'in birkaç gün sonra pozitif çıkmasına rağmen hızlı bir şekilde sağlığına kavuştuğu bildirildi.Clarence House'dan gelen bir diğer doğrulama haberi ise Pazartesi günü Camilla'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu yönündeydi.'HALK BÜYÜK ENDİŞE İÇERİSİNDE'Kraliçe'nin ileri yaşı, son aylarda yaşadığı sağlık sorunları ve tahtta başka hükümdar görmemiş olan halkın büyük kesimi tarafından ülke çapında yaşanan büyük bir endişe hali göze çarptığı belirtiliyor.Kraliyet Ailesi'nin kendi kraliyet doktorları ve Kraliçe'nin doktorları kendisini izlemek için sürekli hazırda beklediği biliniyor. Aynı zamanda Kraliyet'in Tıp Başkanı olarak bilinen ve Kraliçe'nin doktoru olan Profesör Sir Huw Thomas'ın sorumlu olması bekleniyor.Kraliçe'nin üç aşı dozu olduğu da biliniyor. Fakat bir süredir bir dizi randevuyu iptal etmesi, testler için hastanede bir gece geçirmesi gibi durumlar, endişe sebebi haline geldi. Ayrıca tüm bu olanların ardından Ekim ortasından bu yana doktorların kendisine istirahat tavsiyesi de bulunuyor.